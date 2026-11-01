Hình hài cầu Trần Hưng Đạo từng bước thành hình, sắp nối nhịp đôi bờ sông Hồng

Khởi công ngày 10/10/2025, cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng chiều dài khoảng 4,18km. Điểm đầu dự án tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Sơn.

Sau hơn một năm triển khai, công trường đang bước vào giai đoạn thi công với cường độ cao. Tại khu vực vượt sông Hồng, các trụ cầu chính đã dần hiện rõ trên mặt nước, tạo nên diện mạo ban đầu của cây cầu nối hai bờ thành phố.

Theo thiết kế, cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m. Công trình sử dụng kết cấu vòm thép với hai đường cong tiếp xúc và lặp lại, tạo thành hình tượng vô cực. Mặt cầu rộng khoảng 43m.

Đến nay, đối với phần cầu chính, các đơn vị thi công đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu. Đây là những hạng mục nền móng quan trọng, tạo cơ sở triển khai các kết cấu phía trên.

Đáng chú ý, dự án đã chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu thép. Theo chủ đầu tư, toàn bộ khoảng 26.275 tấn thép kết cấu đã được nhập về các nhà máy để gia công. Việc vận chuyển cấu kiện đến công trường và lắp dựng được tổ chức theo từng giai đoạn nhằm hạn chế thời gian chờ, bảo đảm tiến độ thi công.

Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị chuyên dụng. Các công việc được triển khai đồng thời tại nhiều vị trí, từ thi công kết cấu đến gia công, lắp dựng dầm thép.

Không khí lao động tại công trường diễn ra khẩn trương. Công nhân và máy móc được huy động liên tục, tranh thủ triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Tại khu vực phường Hồng Hà, công tác thi công dầm thép đang được đẩy mạnh, từng bước hình thành kết cấu phần trên của cây cầu.

Theo thông tin từ dự án, đến cuối tháng 10/2026, tổng khối lượng công việc đã hoàn thành đạt hơn 52%. Việc các hạng mục nền móng, trụ cầu được triển khai cùng quá trình gia công kết cấu thép cho thấy dự án đang chuyển sang giai đoạn thi công quan trọng.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Với quy mô lớn và thiết kế vòm thép đặc biệt, công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố.

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông qua sông Hồng mà còn chia sẻ lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Sau hơn một năm thi công, từ những cọc khoan nhồi, bệ trụ đến các cấu kiện thép đang dần được lắp dựng, hình hài cây cầu Trần Hưng Đạo đang từng bước hiện rõ.