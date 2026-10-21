Hình hài cầu Thượng Cát sau một năm khởi công

Khởi công ngày 8/10/2025, dự án xây dựng cầu Thượng Cát là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Sau một năm khởi công, dự án cầu Thượng Cát đang tổ chức các mũi thi công song song dưới lòng sông Hồng và trên bờ. Đến giữa tháng 10/2026, các nhà thầu tập trung thiết bị, sà lan và nhân lực để hoàn thiện các trụ cầu bê tông cốt thép, khoan cọc nhồi và đúc dầm cho công trình.

Tính đến nay, sản lượng thi công của dự án đạt khoảng 864,7 tỷ đồng, bằng 16,2% giá trị hợp đồng.

Các hạng mục phần dưới cơ bản bảo đảm khối lượng, phục vụ trực tiếp cho công tác thi công kết cấu phần trên trong thời gian tới.

Tại vị trí ba trụ tháp chính giữa sông Hồng, công tác thi công cọc khoan nhồi cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu đang tập trung triển khai phần bệ trụ để chuẩn bị lắp dựng tháp cầu – hạng mục đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác cao nhất của công trình dây văng này.

Nhiều phương tiện thủy và máy móc chuyên dùng đang hoạt động liên tục tại các vị trí thi công dưới sông. Các khâu xây lắp được kết nối chặt chẽ nhằm duy trì mạch thi công thông suốt cho toàn bộ dự án.

Ở hai đầu cầu, các trụ cầu dẫn trên bờ cơ bản hoàn thành.

Phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn đang được hoàn thiện kết cấu bê tông, trong khi phía phường Thượng Cát, bãi đúc dầm đã đi vào hoạt động ngay cạnh công trường để cung ứng trực tiếp cấu kiện cho dự án.

Để đáp ứng tiến độ đề ra, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bê tông trụ và đúc dầm.

Do tính chất phức tạp của công trình vượt sông Hồng, việc điều phối giữa các hạng mục lòng sông và trên cạn phải bảo đảm tính đồng bộ cao. Sau khi xử lý xong phần móng mố, trọng tâm kỹ thuật tiếp theo sẽ dồn vào công tác thi công bệ trụ, tháp cầu và kết cấu nhịp để hoàn thiện hệ cầu chính.

Sau một năm khởi công, hệ thống trụ cầu giữa lòng sông Hồng đang dần hoàn thiện kết cấu chịu lực, phản ánh rõ nét vóc dáng công trình. Dù vậy, với khối lượng xây lắp còn lại rất lớn, việc duy trì nhịp độ thi công liên hoàn và kiểm soát chặt chẽ chất lượng kỹ thuật là yếu tố then chốt để dự án cầu Thượng Cát cán đích đúng kế hoạch vào tháng 7/2027.