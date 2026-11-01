Hình ảnh xúc động và dàn MC VTV chia sẻ về Đường lên đỉnh Olympia 2026

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã kết thúc với chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đại diện đến từ Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Trải qua 26 mùa Đường lên đỉnh Olympia, đã có 4 nhà vô địch cùng mang tên Đức gồm Phan Minh Đức (năm thứ 10), Văn Viết Đức (năm thứ 15), Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26).

Ngay sau trận chung kết, MC Khánh Vy chia sẻ hình ảnh bên 4 thí sinh ở chung kết với chú thích: "Cùng nhau về đích".

MC Mỹ Lan - người có con gái đang theo học tại Trường PTTH Hà Nội - Amsterdam chia sẻ niềm tự hào trên trang cá nhân. "Năm ngoái con gái được tham gia diễn diễu cổ vũ anh Trần Bùi Bảo Khánh. Năm nay con lại được là 1 trong 3 Amser “hộ tống” anh Đoàn Lê Anh Đức trong ngày trường Ams tổ chức cổ vũ tinh thần nhà leo núi trước trận chung kết! Cả 2 năm Hà Nội - Amsterdam đều vô địch và là trường đầu tiên làm được kỳ tích đó! Mẹ mong con cảm nhận, lĩnh hội và phát huy tinh thần, ý chí, tài năng, sự đoàn kết và niềm tự hào của Amser! Chúc mừng nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức", chị viết.

Nhà báo Tạ Bích Loan - người gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia từ những năm đầu tiên bày tỏ ấn tượng với chung kết năm nay. "Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 khép lại với 4 thí sinh đều rất giỏi. Điều làm chúng ta mừng nhất là các em hiểu biết lịch sử rất sâu, không chỉ nhà vô địch học chuyên Sử mà còn cả các bạn khác. Hình ảnh làm tôi xúc động nhất là ở điểm cầu Khánh Hòa: những con tàu của bộ đội đặc công nước xếp hình ngôi sao trên biển để cổ vũ cho thí sinh.

Nhà vô địch của năm 26.

Ngôi sao đó không chỉ là sự may mắn. Đó còn là chiếc la bàn - để các em có được định hướng đúng trong cuộc đời. Bởi lên đỉnh Olympia có nghĩa là mọi chuyện mới chỉ bắt đầu trên hành trình chinh phục tương lai đang mở rộng trước mắt. Xin gửi lời chúc mừng tới VTV3 thân yêu đã tiếp tục giữ lửa suốt hơn một phần tư thế kỷ và tới 4 em - các em đều đã thắng. Khi bạn có chiếc la bàn: Lên đỉnh không phải để đứng lại ngắm mà để nhìn xa hơn con đường mình sẽ đi", chị viết.

MC Đức Bảo, cựu học sinh trường Ams cũng chia sẻ cảm xúc ngay sau chung kết Olympia 2026: "Nhà leo núi vô địch đầu tiên có bài phát biểu cảm ơn trước cả thi về đích, bá khí ngút trời! Hành trình 6 năm theo đuổi đỉnh núi Olympia của em đã về đích một cách vô cùng ngoạn mục. Thích cái sự tận hưởng của em ở mỗi vòng thi và kết quả không thể mỹ mãn hơn, vòng nguyệt quế đã ở lại Thủ đô, về với ngôi trường Hà Nội - Amsterdam và thuộc về Anh Đức".

MC Sơn Lâm lần thứ 2 liên tiếp mang về may mắn cho điểm cầu Hà Nội.

Trong khi đó, MC Hồng Nhung bày tỏ niềm tự hào vì Phòng 4 của VTV3 - nơi chị đang công tác - đứng sau những điểm cầu vô địch Olympia 5 năm liên tiếp. Cô cũng tiết lộ đã "xin miệt mài 1 thập kỷ nay không ai cho dẫn" sự kiện này.

MC Sơn Lâm gửi lời chúc Đoàn Lê Anh Đức "mã đáo thành công":

Ảnh, video: FBNV, VTV