Hình ảnh Việt Nam nổi bật tại triển lãm kỷ niệm 65 năm OANA
Ngày 21/9/2026, triển lãm ảnh với tên gọi “Lịch sử và phát triển: 65 năm Trao đổi thông tin tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” do hãng thông tấn TASS của Nga tổ chức, đã khai mạc tại Moskva.
Triển lãm này là một trong những hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn truyền thông kỷ niệm 65 năm thành lập Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hinh-anh-viet-nam-noi-bat-tai-trien-lam-ky-niem-65-nam-oana-post1387527.html