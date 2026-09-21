Hình ảnh Việt Nam nổi bật tại triển lãm kỷ niệm 65 năm OANA

Triển lãm này là một trong những hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn truyền thông kỷ niệm 65 năm thành lập Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA).

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS Andrey Kondrashov và các đại biểu xem các bức ảnh tại triển lãm.

Tổng Giám đốc hãng thông tấn TASS Andrey Kondrashov và đồng nghiệp xem bức ảnh lịch sử về sự kiện OANA được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1989.

Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga Andrey Kondrashov chăm chú ngắm bức ảnh về Làng hương truyền thống Quảng Phú Cầu của Việt Nam.

Mỗi bức ảnh được triển lãm nói lên những sự kiện lịch sử mà các phóng viên ảnh của các hãng thông tấn OANA tham gia đưa tin.

Đại biểu ấn tượng với khoảnh khắc Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhận Giải thưởng xuất sắc chất lượng thông tấn của OANA do Chủ tịch OANA nhiệm kỳ 2016-2019 Aslan Aslanov trao tặng.

Đại biểu tham quan triển lãm.