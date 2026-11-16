Hình ảnh Vành đai 2,5 đoạn Trung Kính - Trần Duy Hưng sau hơn tháng thông xe kỹ thuật

Sau thời gian tập trung thi công, đoạn đường Vành đai 2,5 từ phố Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng đang dần hình thành diện mạo mới.

Ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy, một chiều đường đã được thảm bê tông nhựa, trong khi chiều đường còn lại đang được các đơn vị thi công lu lèn nền, hoàn thiện mặt bằng để triển khai những công đoạn tiếp theo.

Đây là một trong những đoạn tuyến đáng chú ý của dự án Vành đai 2,5, có chiều dài khoảng 600m, mặt cắt ngang rộng 40m.

Tuyến đường kết nối trực tiếp khu vực Vũ Phạm Hàm với trục Trần Duy Hưng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 là tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 19,6km, quy mô mặt cắt ngang từ 40–50m, nằm giữa hai tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3.

Khi được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ tạo thêm hướng kết nối giữa các khu đô thị, khu dân cư và những trục giao thông lớn, đồng thời góp phần phân chia lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Đáng chú ý, đoạn Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng nằm trong nhóm ba đoạn tuyến được Hà Nội triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Cụ thể, ngày 20/3/2026, thành phố tổ chức khởi công đồng loạt ba đoạn gồm Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi. Tổng chiều dài các đoạn tuyến này khoảng 2,26km, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.400 tỷ đồng.

Riêng đoạn Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết nối giao thông khu vực Yên Hòa.

Dự án hiện đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như kết cấu mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và tổ chức giao thông.