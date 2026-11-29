Hình ảnh Tuyên Quang tại Phòng chờ Bông Sen, Khu quốc tế Sân bay Nội Bài.

Đây là kết quả thiết thực nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch giai đoạn 2026-2031 được ký kết ngày 19/8/2026 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang với Trung tâm Heritage (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam). Theo đó, Trung tâm Heritage đã đẩy mạnh đưa hình ảnh du lịch Tuyên Quang lên hệ sinh thái truyền thông hàng không: Trưng bày, giới thiệu tác phẩm tại Phòng chờ Bông Sen (Khu quốc tế Sân bay Nội Bài), Phòng check-in Lounge (Khu nội địa nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất), đồng thời phát sóng trên hệ thống giải trí trên các chuyến bay và đăng tải bài viết chuyên sâu trên ấn phẩm Heritage.

Hình ảnh Tuyên Quang tại Phòng chờ Bông Sen, Khu quốc tế Sân bay Nội Bài.

Nguồn tư liệu phục vụ quảng bá được xây dựng từ chương trình Heritage Media Trip Tuyên Quang 2026 “Âm vang miền đá” (từ ngày 27/10 đến 01/11/2026). Qua hành trình khảo sát từ Tân Trào, lòng hồ Na Hang – Lâm Bình, không gian văn hóa Pà Thẻn đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, đoàn đã sản xuất 9 clip văn hóa cùng bộ hơn 1.000 bức ảnh chất lượng cao, hình thành kho dữ liệu truyền thông giá trị cho địa phương.

Hoạt động hợp tác đã tạo kênh xúc tiến chuyên nghiệp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị di sản, bản sắc văn hóa và cảnh quan của Tuyên Quang đến đông đảo du khách.