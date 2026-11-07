Hình ảnh Trung đoàn Gia Định tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật

Theo dõi cuộc diễn tập có Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Quân khu 7; lãnh đạo Công an TPHồ Chí Minh; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương phường Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú...

Với đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không ở địa hình trung du”, cuộc diễn tập có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 2 (Trung đoàn Gia Định) được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn và lực lượng Thiết giáp Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với lực lượng Dân quân các phường Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy theo dõi cuộc diễn tập

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước khi bước vào diễn tập, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị. Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ, xây dựng và củng cố hệ thống văn kiện, chuẩn bị thao trường, vũ khí, trang bị kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm.

Công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng xử trí tình huống và ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội được chú trọng. Qua đó, bảo đảm mọi lực lượng nắm chắc nhiệm vụ, vận dụng đúng nguyên tắc chiến thuật và sẵn sàng bước vào thực hành diễn tập. Trong quá trình thực hành chiến đấu, Tiểu đoàn Bộ binh 2 đã thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành và vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật. Các tình huống giả định được xử trí linh hoạt, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, nhất là giữa bộ binh, hỏa lực, thiết giáp và lực lượng dân quân.

Sau hơn 1 giờ chiến đấu, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã liên tục tiến công, tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực và phương tiện chiến đấu của địch và làm chủ trận địa, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Quá trình diễn tập cho thấy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nắm chắc nhiệm vụ, vận dụng tương đối linh hoạt nguyên tắc kỹ thuật, chiến thuật vào từng tình huống; duy trì tốt công tác chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì sức chiến đấu của bộ đội và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hành. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến của cán bộ các cấp; khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội và năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Trao quà, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại buổi diễn tập