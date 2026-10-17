Hình ảnh Trúc Anh hiện tại

Mới đây, Trúc Anh đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong hình, nữ diễn viên Mắt biếc xuất hiện với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn sau thời gian dài nỗ lực giảm cân.

Trúc Anh diện áo trắng trễ vai phối cùng quần ống rộng họa tiết chấm bi và giày thể thao đồng màu. Cô để tóc dài uốn nhẹ, trang điểm tự nhiên, tạo dáng thoải mái trước ống kính. So với giai đoạn tăng cân trước đây, gương mặt và vóc dáng của nữ diễn viên có sự thay đổi rõ rệt.

Trúc Anh khoe vóc dáng thon gọn, diện mạo trẻ trung trong loạt ảnh mới. Ảnh: @trucanh.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của Trúc Anh. Không ít người khen ngợi sự kiên trì của nữ diễn viên trong hành trình giảm cân. Một số khán giả còn tò mò về phương pháp giúp cô lấy lại vóc dáng.

Trước đó ít ngày, nữ diễn viên cũng chia sẻ loạt ảnh ghi lại quá trình tập luyện và thay đổi ngoại hình của bản thân. Qua những bức hình được chụp ở nhiều thời điểm, Trúc Anh cho thấy sự chuyển biến về vóc dáng, gương mặt ngày càng thon gọn. Cô thường xuyên xuất hiện tại phòng tập, duy trì việc vận động để cải thiện sức khỏe. "Lời động viên của mọi người là một phần vô cùng quan trọng trong hành trình này của Trúc Anh", nữ diễn viên chia sẻ.

Trúc Anh từng trải qua giai đoạn tăng cân mất kiểm soát do ảnh hưởng từ những vấn đề sức khỏe. Cô cho biết việc sử dụng thuốc điều trị rối loạn cảm xúc, cùng tình trạng gai cột sống và thoái hóa khớp khiến cân nặng tăng lên đáng kể, có thời điểm chạm mốc 85 kg. Những thay đổi về ngoại hình cũng khiến nữ diễn viên chịu áp lực, hạn chế xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài.

Trước đó, Trúc Anh từng chia sẻ hình ảnh ghi lại hành trình giảm cân. Cô duy trì việc tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống để cải thiện sức khỏe và lấy lại vóc dáng.

Sau hơn một năm kiên trì điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện, Trúc Anh giảm khoảng 25 kg, xuống còn 60 kg vào giữa năm 2026. Cô từng thử nhịn ăn cực đoan và tập luyện với cường độ cao nhưng không đạt kết quả bền vững. Sau đó, nữ diễn viên chuyển sang chế độ dinh dưỡng cân bằng, kết hợp các bộ môn như boxing và pilates. Trúc Anh cho biết sức khỏe và tinh thần dần cải thiện, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục lấy lại vóc dáng thời đóng Mắt biếc.

Sinh năm 1998, Trúc Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Hà Lan trong Mắt biếc (2019) của đạo diễn Victor Vũ. Thành công của bộ phim giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý trên màn ảnh Việt. Năm 2021, nữ diễn viên tiếp tục hợp tác với Victor Vũ trong Thiên thần hộ mệnh. Tuy nhiên, những năm sau đó, hoạt động nghệ thuật của cô chững lại khi gặp vấn đề về sức khỏe. Gần đây, Trúc Anh dần xuất hiện trở lại tại các sự kiện, đồng thời thường xuyên cập nhật cuộc sống và quá trình chăm sóc bản thân trên mạng xã hội.