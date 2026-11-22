Theo xác nhận từ Page Six và TMZ, công tác chuẩn bị cho đám cưới của Miley Cyrus (33 tuổi) và nhạc sĩ Maxx Morando (28 tuổi) đang được gấp rút hoàn thiện tại một biệt thự ở Palm Springs, California (Mỹ) vào ngày 21/11 (giờ địa phương).

Trong loạt hình ảnh được truyền thông đăng tải, đội ngũ nhân viên sự kiện tất bật bốc dỡ hàng chục thùng đồ từ các xe tải lớn, vận chuyển nhiều lẵng hoa trắng khổng lồ cùng thảm cỏ nhân tạo vào khuôn viên biệt thự. Khu vực đãi tiệc ngoài trời cũng dần lộ diện với bàn tiệc phủ khăn trắng tinh tế, kết hợp ghế gỗ tối màu và hoa tươi đồng điệu.

Hình ảnh tại địa điểm diễn ra lễ cưới Miley Cyrus. Ảnh: Backgrid.

Trước thềm hôn lễ chính thức, cặp đôi đã tổ chức bữa tiệc tối tổng duyệt ấm cúng vào tối 20/11. Xuất hiện trên phố sau bữa tiệc, Miley Cyrus và Maxx Morando nắm chặt tay nhau, cùng diện trang phục đen đồng điệu. Buổi tiệc có sự góp mặt của gia đình hai bên, bao gồm mẹ nữ ca sĩ - bà Tish Cyrus và em gái Noah Cyrus.

Trên trang cá nhân, Lily-Rose Purcell (con gái riêng của chồng bà Tish) hé lộ không gian bàn tiệc ngập tràn sắc hoa đỏ cùng thực đơn cao cấp. Khách mời được phục vụ món khai vị gồm cappuccino rượu sherry, khoai tây nghiền bơ nâu và bánh ngàn lớp lê phô mai burrata. Món chính là thăn bò nướng ăn kèm rau củ theo mùa, khoai tây Pommes Anna và bánh mì kẹp tôm hùm mini.

Miley Cyrus và Maxx Morando bén duyên từ cuối năm 2021 thông qua một buổi hẹn hò giấu mặt do bạn bè sắp đặt. Cặp đôi công khai tình cảm vào tháng 4/2022 nhưng luôn giữ lối sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư trước truyền thông.

Cặp đôi về chung một nhà sau khoảng 5 năm gắn bó. Ảnh: WireImage.

Tháng 11/2025, giọng ca Flowers lần đầu lộ nhẫn đính hôn trên mạng xã hội và chính thức khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Avatar: Fire and Ash vào tháng 12 cùng năm.

Chia sẻ với tạp chí Wonderland, Maxx Morando cho biết anh đã cầu hôn bạn gái vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch tại Kyoto (Nhật Bản). Vì Miley vốn đã nghi ngờ kế hoạch này, nam nhạc sĩ phải đợi đến khoảnh khắc bất ngờ nhất khi cả hai đi dạo trong khu vườn vắng vẻ của khách sạn mới quỳ gối ngỏ lời.

Về phía Miley, cô hài hước thừa nhận trên sóng Apple Music rằng bản thân từng "lục soát" người bạn trai vì đoán anh giấu nhẫn nhưng không tìm thấy, do chiếc hộp được giấu kỹ ở túi quần gần đầu gối. "Anh ấy quỳ xuống, ngọt ngào nói: 'Em là tình yêu của đời anh. Làm vợ anh nhé?'. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình suýt chút nữa đã làm hỏng màn cầu hôn hoàn hảo này", nữ ca sĩ kể lại.

Trước khi tìm thấy bến đỗ bình yên bên Maxx Morando, Miley Cyrus từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh với tài tử Liam Hemsworth (kết hôn tháng 12/2018 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu năm 2020). Ở tuổi 33, nữ ca sĩ khẳng định sự trưởng thành giúp cô biết trân trọng sự riêng tư và cảm thấy may mắn khi tìm được người bạn đời thấu hiểu như Maxx.