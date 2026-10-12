Hình ảnh tổng duyệt Lễ truy điệu, đưa hài cốt 731 liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Ảnh: Ngô Tùng

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM có mặt chỉ đạo, điều phối công tác hiệp đồng.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát công tác chuẩn bị,﻿ thống nhất nội dung, trình tự các nghi lễ và hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương; Lễ viếng, Lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ, đưa lên xe và di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM; nghi thức đón, di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Các lực lượng thực hành di quách 731 hài cốt liệt sĩ lên xe và di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng﻿ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, số lượng hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và đưa đi an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, Lễ viếng và Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra sáng 14/10. Lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đến 8h, Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống hai bên đường ra đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ. Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cũng có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Ngô Tùng