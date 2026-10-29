Hình ảnh tiều tụy của Võ Hoàng Duy, 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 khi bị bắt, được cho ăn tại chỗ

Tối 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được thêm 1 phạm nhân trốn Trại giam A2 là Võ Hoàng Duy (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Võ Hoàng Duy khi bị bắt.

Võ Hoàng Duy, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an) vào chiều 21/10, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2, đóng trên địa bàn xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Võ Hoàng Duy bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. ↵

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp truy bắt, đồng thời tổ chức rà soát nhiều khu vực để xác định nơi lẩn trốn của các phạm nhân.

Đến sáng 24/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân bỏ trốn, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh 4 phạm nhân.

Đến ngày 28/10, Võ Hoàng Duy tiếp tục bị bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Như vậy, trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2, đã có 2 người bị bắt giữ.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục truy tìm 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.