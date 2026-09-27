Hình ảnh thí điểm giữ khoảng cách, giới hạn tốc độ 3 làn ô tô trên cầu Nhật Tân

Riêng làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp vẫn giữ tốc độ tối đa 40 km/h và bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn giúp phương tiện duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước.

Mục tiêu là phòng ngừa tai nạn liên hoàn, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình giao thông để đánh giá phương án, kịp thời phát hiện những bất cập và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết. Phương án được áp dụng trong 6 tháng, đến hết 27/3/2027.

Làn ô tô ngoài cùng sát giải phân cách giữa tức làn số 1 ở cả hai chiều được hạ tốc độ tối đa từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều qua cầu, 2 làn ôtô còn lại gồm làn số 2 và số 3 tiếp tục giữ giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Các phương tiện thực hiện nghiêm chỉnh việc giữ khoảng cách, tốc độ khi tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Hệ thống biển báo, vạch sơn giúp phương tiện duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Làn dành cho xe máy và xe đạp vẫn giữ tốc độ tối đa 40 km/h. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Các phương tiện thực hiện nghiêm chính giữ khoảng cách khi tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân trong ngày đầu thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện giữ khoảng cách, giới hạn tốc độ 3 làn ô tô trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp vẫn giữ tốc độ tối đa 40 km/h và bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn giúp phương tiện duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN