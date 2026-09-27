Hình ảnh thí điểm giữ khoảng cách, giới hạn tốc độ 3 làn ô tô trên cầu Nhật Tân
Từ ngày 27/9/2026, thành phố Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ ở làn ôtô sát dải phân cách giữa, tức làn số 1, được hạ tốc độ tối đa từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều qua cầu, 2 làn ôtô còn lại gồm làn số 2 và số 3 tiếp tục giữ giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h.
Riêng làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp vẫn giữ tốc độ tối đa 40 km/h và bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn giúp phương tiện duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước.
Mục tiêu là phòng ngừa tai nạn liên hoàn, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình giao thông để đánh giá phương án, kịp thời phát hiện những bất cập và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết. Phương án được áp dụng trong 6 tháng, đến hết 27/3/2027.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/hinh-anh-thi-diem-giu-khoang-cach-gioi-han-toc-do-3-lan-o-to-tren-cau-nhat-tan-20260927161823116.htm