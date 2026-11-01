Thể thao

Hình ảnh thi đấu sáng 1-11

Hình ảnh thi đấu Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active trong sáng 1-11.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
14 liên quanGốc
Bảng D: THPT Tự Lập 2-2 THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình

Bảng D: THPT Tự Lập 2-2 THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình

Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 2-1 THPT Trần Nhân Tông

Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 2-1 THPT Trần Nhân Tông

Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 2-2 THPT Bình Minh

Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 2-2 THPT Bình Minh

Bảng T: THPT Phenikaa 2-1 THPT Tạ Quang Bửu

Bảng T: THPT Phenikaa 2-1 THPT Tạ Quang Bửu

Bảng T: THPT Thực nghiệm 3-0 THPT Đa Trí Tuệ

Bảng T: THPT Thực nghiệm 3-0 THPT Đa Trí Tuệ

Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0-1 THPT Đông Mỹ

Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0-1 THPT Đông Mỹ

Bảng V: THPT Yên Hòa 3-0 THPT Mỹ Đình

Bảng V: THPT Yên Hòa 3-0 THPT Mỹ Đình

Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 3-1 THPT Chuyên Sư phạm

Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 3-1 THPT Chuyên Sư phạm

Bảng U: THPT Văn Lang 1-2 THPT Hòa Bình Phú Diễn

Bảng U: THPT Văn Lang 1-2 THPT Hòa Bình Phú Diễn

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội 0-3 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội 0-3 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông

Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-7 THPT MAY

Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-7 THPT MAY

Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Đỗ Mười

Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Đỗ Mười

Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 0-5 THPT Hữu Nghị T78

Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 0-5 THPT Hữu Nghị T78

Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&amp;NV 0-5 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV 0-5 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-thi-dau-sang-1-11-post664764.antd