Hình ảnh thi đấu sáng 1-11

HNN - Từ lễ khai mạc quy mô, giàu bản sắc đến 18 môn thi đấu với sự tham gia của 40 xã, phường và các lực lượng, Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) TP. Huế lần X-2026 đã cho thấy sức lan tỏa của phong trào thể thao trên đất Cố đô. Đây cũng là động lực để thể thao Huế hướng đến những thành công mới tại sân chơi toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tới.