Hình ảnh thi đấu sáng 1-11

Bảng D: THPT Tự Lập 2-2 THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình
Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông 2-1 THPT Trần Nhân Tông
Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên 2-2 THPT Bình Minh
Bảng T: THPT Phenikaa 2-1 THPT Tạ Quang Bửu
Bảng T: THPT Thực nghiệm 3-0 THPT Đa Trí Tuệ
Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0-1 THPT Đông Mỹ
Bảng V: THPT Yên Hòa 3-0 THPT Mỹ Đình
Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 3-1 THPT Chuyên Sư phạm
Bảng U: THPT Văn Lang 1-2 THPT Hòa Bình Phú Diễn
Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng
Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 8-0 THPT Đinh Tiên Hoàng
Bảng E: THPT Việt Úc Hà Nội 0-3 THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-7 THPT MAY
Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Đỗ Mười
Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 0-5 THPT Hữu Nghị T78
Bảng AA: THPT Chuyên KHXH&NV 0-5 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai