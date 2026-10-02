Hình ảnh thần tốc giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe hơn 2.900 tỷ đồng tại Hà Nội
Phần lớn các công trình trong phạm vi dự án bãi đỗ xe, vườn hoa trên dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (Hà Nội) đã được phá dỡ, hiện công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh.
Dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ (Thành phố Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.
Dải đất nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, đang được phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai.
Ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, nhiều công trình trong phạm vi dự án đã được phá dỡ, trong khi đó công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hinh-anh-than-toc-giai-phong-mat-bang-du-an-bai-do-xe-hon-2900-ty-dong-tai-ha-noi-204261001132405872.htm