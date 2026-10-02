Hình ảnh thần tốc giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe hơn 2.900 tỷ đồng tại Hà Nội

Dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ (Thành phố Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Dải đất nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, đang được phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai.

Ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, nhiều công trình trong phạm vi dự án đã được phá dỡ, trong khi đó công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh.

Dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ Dự án gồm 3 ô quy hoạch với tổng diện tích 6.800m2.

Các hạng mục chính: Bãi đỗ xe, nhà để xe; trạm sạc, bể nước PCCC (ngầm), mái thu năng lượng; cây xanh, vườn hoa; đường nội bộ…

UBND phường Ô Chợ Dừa đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Để thực hiện dự án, có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng, liên quan 164 hộ dân và 2 tổ chức.

Theo phương án giải phóng mặt bằng, dự kiến bố trí 151 suất đất tái định cư tại khu GS1, phường Thượng Cát và một số căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô.

Theo ghi nhận đến nay, phần lớn công trình trên dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành đã được phá dỡ.

Tại đây, những đống gạch đá, phế thải ngổn ngang sau khi các công trình bị phá dỡ.

Một số công trình vẫn đang tiếp tục tháo dỡ.

Những đống gạch đá, phế thải ngổn ngang chờ vận chuyển.

Để rút ngắn quãng đường, hàng chục sinh viên dò từng bước qua những đống gạch đá, phế thải để lên đường chờ xe buýt hoặc tới trường.

Theo kế hoạch, dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng bổ sung quỹ đỗ xe, tạo thêm không gian cây xanh và hoàn thiện hạ tầng khu vực, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị dọc tuyến Vành đai 1.