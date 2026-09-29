Hình ảnh tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long tại phiên tòa sáng 29/9

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong ngày 4/9/2024. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Bảo Trung được tại ngoại.

Phiên tòa sáng nay được bố trí nhiều công an bảo vệ từ cổng vào đến phòng xét xử. Người đến dự phiên tòa phải qua kiểm tra an ninh.

Bị cáo Trung được người thân đưa đến tòa bằng ô tô. Bị cáo mặc áo thun đen, quần jean, đi dép quai hậu, đeo khẩu trang, đi cà nhắc và được người thân dìu vào phòng xét xử.

Một luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Trung. Phía bị hại có nhiều luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Bảo Trung phần lớn đều lắc đầu, nói không biết. Sau đó, mẹ của Trung trả lời thay bị cáo.

Do sức khỏe không đảm bảo, bà Nguyễn Thị Hiền được người thân dìu ra khỏi phòng xét xử và đưa đến cơ sở y tế. Người đại diện theo ủy quyền của bà Hiền cũng rời phòng xét xử.

Hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tạm ngưng phiên tòa trong một khoảng thời gian nhất định để xem xét việc bà Hiền và người đại diện theo ủy quyền có trở lại tham gia phiên tòa hay không.

Đến 9h35, phiên tòa vẫn tạm ngưng để HĐXX hội ý.

Một số hình ảnh tại phiên tòa:

Bị cáo Bảo Trung (áo đen) được người thân dìu đến tòa vào sáng 29/9.

Bị cáo Trung tại tòa.

Gia đình bị hại tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong lúc chờ đến giờ phiên tòa xét xử.

Trước đó, TAND khu vực 4 đưa vụ án ra xét xử vào ngày 28/8. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn do gia đình nữ sinh và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại đều vắng mặt.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân (Vĩnh Long). Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt. Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển, chở em L.M.N. Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của Trân chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N. Sau cú va chạm, xe của Trân ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người Trân. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Trân, dùng súng bắn vào đầu Trung sau đó tự sát. Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; ngày 26/6/2025 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương do súng gây ra. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, sau khi bị bắn, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...”, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình. Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Trung phải điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc. Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hoài Thanh