Hình ảnh sửng sốt về một thế giới đang được định hình bởi công nghệ

Spencer Lowell, nhiếp ảnh gia sinh năm 1983 tại Mỹ, từng làm việc với nhiều tên tuổi lớn: Apple, Bloomberg, National Geographic, Google, Meta, NASA, OpenAI, TIME... Lowell là một nhiếp ảnh gia chuyên về “khoa học, công nghệ, công nghiệp, môi trường và con người”. Tất cả điều đó đều được thể hiện xuyên suốt cuốn sách ảnh đầu tay của ông. Bức ảnh này Spencer Lowell chụp cảnh một người đàn ông cùng những chú cá heo tại California, năm 2018. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel.

Cuốn sách có tên Futures Past do Kris Graves Projects ấn hành, có độ dài gần 100 trang, Luminosity Lab thiết kế. Các tác phẩm trong sách đưa người xem khám phá một thế giới đang thay đổi và được định hình bởi công nghệ. Ảnh: krisgravesprojects.

Trong suốt quá trình làm nghề, Lowell thường ghi lại những đổi mới trong quy trình và sản xuất. Ảnh trái chụp Hệ thống vắt sữa bò tự động, Katwoude, Hà Lan, 2019. Ảnh phải là cảnh tinh luyện vàng nóng chảy tại mỏ vàng Cortez, Elko, Nevada, năm 2024. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel.

Nhà văn kiêm nhà hoạt động vì khí hậu Daniel Sherrell nhận xét cuốn sách như một sự thể hiện chân thực của thời đại hiện nay. Ảnh trái chụp Butt Robot tại Indiana, 2011 (đây là thiết bị được thiết kế dưới hình dạng một phần mông người có trọng lượng lớn, dùng để "ngồi" lên các bề mặt đệm, giường bệnh, hoặc ghế y tế nhằm thử độ bền vật liệu). Ảnh phải chụp tại phòng thí nghiệm tạo lốc xoáy lửa thực nghiệm, Missoula, bang Montana, Mỹ, năm 2019. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel.

“Trong những bức ảnh này có người, nhưng hiếm khi có từng cá nhân riêng biệt. Chính công nghệ mới là những cá nhân thực sự, là nhân vật chính trong câu chuyện bí ẩn của riêng chúng”, Daniel Sherrell nhận xét. Bức ảnh chụp Cửa lò phản ứng số 4, Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, 2017. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel.

Dù nhiều chủ đề trong ảnh của Lowell phản ánh những công nghệ chưa hiện diện trong đời sống thường nhật của số đông, Sherrell tin rằng phần lớn khái niệm và sản phẩm này rồi sẽ trở thành điều tất yếu. Ảnh trái chụp toàn cảnh thành phố New York, năm 2016. Ảnh phải chụp tàu con thoi Endeavor, Los Angeles, California, 2012. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel.

Lowell cho rằng công nghệ mà ông đã chụp ảnh trong hơn hai thập kỷ qua trên khắp thế giới không đối lập với tự nhiên, mà ngược lại, tiếp nối nó. Ảnh trái chụp thử nghiệm truyền thông không gian tại Phòng thí nghiệm phản lực NASA, California, năm 2008. Ảnh phải là cảnh phóng tàu thám hiểm Hỏa tinh Curiosity, chụp tại Florida, năm 2011. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel.

Ảnh trái chụp vi nhựa tại biển Địa Trung Hải, năm 2014. Ảnh phải chụp Svalbard Global Seed Vault (Hầm hạt giống toàn cầu), Na Uy, dưới bầu trời đêm có hiện tượng cực quang năm 2017. Nguồn ảnh: Spencer Lowell/petapixel và krisgravesprojects.

Nguyễn Phúc