Hình ảnh Shark Bình xuất hiện tại tòa

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Trong vụ án này, Shark Bình cùng 2 cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Mr Pips bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, phạm tội Rửa tiền.

Liên quan đến vụ án, bố mẹ, bạn gái của Mr Pips cũng phải hầu tòa. Cáo trạng xác định ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của con trai có trong các tài khoản, ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu (bố và mẹ của Nam) vội vàng ra ngân hàng rút tiền mặt, tìm cách tẩu tán tài sản cho con.

Trong khi đó, bạn gái của Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm bị xác định phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cáo buộc cho rằng Tâm giúp bạn trai rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng.

Theo nội dung cáo buộc, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex (giao dịch ngoại hối) của Mr Pips.

Khi đó, Shark Bình biết các sàn Forex của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng hàng trăm tỷ đồng.

Hình ảnh các bị cáo tại buổi xét xử sáng 26/10:

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) xuất hiện tại phiên tòa.

7h40, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xuất hiện tại phiên tòa.

Hình ảnh các bị cáo liên quan đến vụ án xuất hiện tại phiên tòa trong sáng nay.

Các bị hại cũng có mặt tại phiên tòa.

An ninh được thắt chặt. Rất đông các luật sư tới tham dự buổi xét xử.