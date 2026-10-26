Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips ra hầu tòa vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) cùng 185 bị cáo khác về nhiều tội danh trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng. Trong ảnh: Shark Bình được dẫn giải đến tòa án sáng nay.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Có hơn 200 luật sư cùng hàng trăm người liên quan, nhân chứng tham gia phiên tòa. Trong ảnh: bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Điểm cầu trung tâm tại phòng xét xử trong trụ sở TAND TP Hà Nội gồm Hội đồng xét xử, đại diện VKSND, luật sư, hơn 50 bị cáo và luật sư tham gia tố tụng...

Điểm cầu thứ hai tại hội trường của TAND Hà Nội dành cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan... tham gia phiên tòa. Điểm cầu còn lại tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) gồm các bị cáo còn lại.

Trong vụ án này, các bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) bị xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Nguyễn Hòa Bình hầu tòa về tội "Rửa tiền". Những bị cáo khác bị xét xử về nhóm các tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Trốn thuế".

Theo cáo buộc, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, ở Thổ Nhĩ Kỳ) rồi bàn bạc, thống nhất để cho Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang web này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Sau đó, Uran chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.

Phó Đức Nam xây dựng, tổ chức mô hình lừa đảo để hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ để học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại nước này. Về Việt Nam, Nam thuê văn phòng rồi tuyển nhân viên để tạo lập 36 trang web và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Nam giao Liên Anh phụ trách marketing.

Các bị cáo mở rộng hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam, quy mô mở rộng trên toàn quốc nhưng núp bóng danh nghĩa công ty, trang web hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), tele sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), môi giới chứng khoán, forex...

Cơ quan chức năng làm rõ, Phó Đức Nam và đồng bọn đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp thức hóa dòng tiền, trùm đường dây lừa đảo Phó Đức Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi sang ngoại tệ hơn 1,7 triệu USD và khoảng trên một triệu đô la Singapore.

Đối với Nguyễn Hòa Bình, cơ quan tố tụng cho rằng trong quá trình phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Qua đó, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các nhà đầu tư.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Việc này được nhân viên Ngân lượng báo cáo ông Bình.

Cáo buộc nêu, Shark Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho phía công an. Từ ngày 15/6/2020 - 23/9/2022, tổng số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là hơn 230 người; với tổng số tiền được xác định là hơn 318 tỷ đồng.

Sáng nay, hàng rào an ninh được thiết lập tại trụ sở TAND Hà Nội để kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự cho phiên sơ thẩm.