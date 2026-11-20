Tà áo dài trong không gian di sản gây ấn tượng với các phu nhân

Tại Quảng trường Văn hóa Vịnh Thâm Quyến sáng 19/11, những màn múa lân và múa Anh Ca do các em nhỏ biểu diễn mở đầu chương trình dành cho phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC. Phu nhân Bành Lệ Viên đón các vị khách, cùng tham quan Triển lãm Bảo tồn và Đổi mới di sản văn hóa phi vật thể Lĩnh Nam. Trong không gian trưng bày, các phu nhân dừng chân xem những sản phẩm thủ công, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật địa phương và trải nghiệm phố cổ có mái hiên được tái hiện bằng công nghệ số.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viên và các phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC tại Thâm Quyến, ngày 19/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viên và các phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC tại Thâm Quyến, ngày 19/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viên và các phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC tại Thâm Quyến, ngày 19/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viên và các phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC tại Thâm Quyến, ngày 19/11. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhân dân Nhật báo đăng bài tường thuật cùng ảnh trên trang web và trang facebook

Là một nhánh quan trọng trong dòng chảy văn hóa Trung Quốc, văn hóa Lĩnh Nam mang dấu ấn của các cộng đồng miền Nam, nơi truyền thống bản địa tiếp biến qua những cuộc di cư và giao thương đường biển. Từ múa lân Quảng Đông, điệu múa Anh Ca của vùng Triều Sán đến nghệ thuật tuồng Quảng Đông được UNESCO ghi danh, các di sản ấy vẫn hiện diện trong lễ hội và đời sống cộng đồng. Tại triển lãm ở Thâm Quyến, hình ảnh các em nhỏ biểu diễn những điệu múa truyền thống cho thấy cách di sản được trao truyền qua thực hành, còn không gian phố cổ có mái hiên được tái hiện bằng công nghệ số mở thêm một cách tiếp cận với ký ức đô thị. Với Phu nhân Ngô Phương Ly, chuyến tham quan nối tiếp mối quan tâm dành cho văn hóa truyền thống thể hiện một ngày trước đó tại Bảo tàng Nam Sơn, khi bà tìm hiểu kỹ thuật thêu túi vải, túi thơm của Trung Quốc và giới thiệu nét riêng của nghề thêu Việt Nam. Qua những cuộc gặp ấy, hai bên có dịp chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ di sản, từ việc tạo cơ hội để thế hệ trẻ học và thực hành đến việc dùng công nghệ để đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết bà mong được gặp lại Phu nhân Bành Lệ Viên và các vị khách tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly ấn tượng với điệu múa lân Quảng Đông. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Bành Lệ Viên nhắc lại dịp gặp nhau hồi tháng 4, đồng thời trao đổi về các tiết mục do nghệ sĩ địa phương chuẩn bị để chào đón các phu nhân. Tà áo dài của Phu nhân Ngô Phương Ly nhận được lời khen của Phu nhân Bành Lệ Viên và các khách mời về vẻ duyên dáng, thanh lịch của trang phục truyền thống Việt Nam. Khi các phu nhân bày tỏ mong muốn sớm đến Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết bà mong được gặp lại Phu nhân Bành Lệ Viên và các vị khách tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc.

Hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Bành Lệ Viên và các khách mời khác trong các hoạt động này được đăng tải dày đặc trên truyền thông Trung Quốc: Tân Hoa xã đăng bộ ảnh của hai phóng viên Lý Hưởng và Đinh Lâm. Nhân dân Nhật báo đăng bài tường thuật cùng ảnh của Tân Hoa xã. China News nêu rõ Phu nhân Ngô Phương Ly trong bản tin về chương trình, đồng thời chia sẻ tin tiếng Anh trên trang Facebook China News. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng video về buổi tham quan.

China News nêu rõ Phu nhân Ngô Phương Ly trong bản tin về chương trình, đồng thời chia sẻ tin tiếng Anh trên trang Facebook China News

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng thước phim về buổi tham quan Triển lãm và thưởng thức nghệ thuật

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng thước phim về buổi tham quan Triển lãm và thưởng thức nghệ thuật

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng thước phim về buổi tham quan Triển lãm và thưởng thức nghệ thuật

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng thước phim về buổi tham quan Triển lãm và thưởng thức nghệ thuật

Từ thảm đỏ APEC đến những cuộc gặp ở Thâm Quyến

Trước chương trình tại Quảng trường Văn hóa Vịnh Thâm Quyến, Phu nhân Ngô Phương Ly xuất hiện cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tiệc chào mừng các đoàn APEC tối 18/11. Tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đón, bắt tay và chụp ảnh với các vị khách. Tân Hoa xã và Nhân dân Nhật báo đăng ảnh toàn cảnh sự kiện, trong đó có ảnh tập thể trước tiệc.

Trước đó, sáng 17/11, China News đã đăng video đón đoàn Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến, ghi lại hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt chân tới thành phố.

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay được lan tỏa trên các trang mạng xã hội của các hãng tin Trung Quốc

China News đã đăng video đón đoàn Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến

Tờ South China Morning Post đăng hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay trên trang Facebook với dòng chú thích: Các đệ nhất phu nhân tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Thâm Quyến đã mang những bộ trang phục truyền thống của quốc gia mình

Tờ South China Morning Post đăng hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay trên trang Facebook với dòng chú thích: Các đệ nhất phu nhân tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Thâm Quyến đã mang những bộ trang phục truyền thống của quốc gia mình

China News đã đăng video đón đoàn Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến

China News đã đăng video đón đoàn Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến

CCTV đăng thước phim Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đón, bắt tay và chụp ảnh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến

CCTV đăng thước phim Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc chính thức tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến

Hình ảnh đăng trên Tân Hoa xã với lời chú thích: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến ngày 18/11/2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã tổ chức tiệc chiêu đãi để chào đón các vị khách tham dự Hội nghị Cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 33. (Ảnh: Xinhua/Ding Lin)

Trong chương trình riêng sáng 18/11, Phu nhân Ngô Phương Ly đến Bảo tàng Nam Sơn, tìm hiểu kỹ thuật thêu túi vải và túi thơm truyền thống của Trung Quốc. Trước những hiện vật được chế tác công phu, Phu nhân giới thiệu nét đặc sắc của nghệ thuật thêu Việt Nam. Bà chia sẻ rằng nghề thêu ở hai nước có phong cách riêng, đồng thời đều cho thấy sự khéo léo của người thợ và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chiều cùng ngày, tại Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em Thâm Quyến, Phu nhân tham quan bảo tàng khám phá khoa học dành cho trẻ em, khu trưng bày sản phẩm robot do các em thực hiện và các không gian giáo dục, vận động. Bà cũng quan tâm đến khu trưng bày về đóng góp của phụ nữ qua các thời kỳ phát triển của thành phố. Từ mô hình huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc phụ nữ, trẻ em, Phu nhân bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tổ chức thêm các hoạt động giao lưu dành cho phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên.

Chiều 19/11, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thâm Quyến, Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tại đây, hai người cùng đoàn đến dâng hoa và thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố Nam Hoa Sơn. Những hình ảnh tại Côn Minh nối tiếp chương trình giao lưu ở Thâm Quyến bằng một điểm dừng gắn với lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố Nam Hoa Sơn. Ảnh: TTXVN

Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố Nam Hoa Sơn. Ảnh: TTXVN

Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố Nam Hoa Sơn. Ảnh: TTXVN