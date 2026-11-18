Tại phiên tòa, 6 bị cáo, 15 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại; 100 bị hại, người có quyền lợi liên quan; đại diện: UBND phường Kiến Hưng, Ngân hàng BIDV, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư quốc tế... có mặt.

Một số đại diện, người liên quan, bị hại vắng mặt, nhưng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, phiên tòa diễn ra dài ngày, các bên có thể đến phiên tòa vào các buổi khác nhau nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét triệu tập các đương sự theo quy định. Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm này và quyết định tiếp tục phiên tòa.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại phiên xử:

Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên với 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại tòa.

Bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) hầu tòa về tội "Lừa dối khách hàng". Quá trình điều tra, phía ngân hàng ban hành công văn xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng (là các sổ tiết kiệm mang tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ của bị cáo Lê Thanh Thản). Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho 519 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng; cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - cũ, Hà Nội) khai báo tại tòa.

Cựu cán bộ bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa vắng mặt một số người tham gia tố tụng nhưng Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử và sẽ triệu tập các đương sự trong quá trình làm việc.

Đại diện nhóm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày tại tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày, từ ngày 18 đến 30-11-2026. Đây là lần thứ hai bị cáo Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử trong vụ án này.