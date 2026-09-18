Hình ảnh nước lũ dâng cao, Ninh Bình khẩn trương khắc phục hậu quả

Sau những ngày mưa lũ kéo dài, các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, xử lý các điểm ngập, hư hỏng, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Khu vực thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn ngập sâu sau mưa lũ. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Nhiều khu vực trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bị ngập do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Người dân tại nhiều khu vực ngập lụt ở xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình sử dụng thuyền để đi lại, phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Người dân tại nhiều khu vực ngập lụt ở xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình sử dụng thuyền để đi lại, phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Vận hành Trạm bơm Gia Viễn, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phục vụ công tác tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Xe cứu hộ hỗ trợ người dân và phương tiện di chuyển qua các khu vực ngập lụt tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Xe cứu hộ hỗ trợ người dân và phương tiện di chuyển qua các khu vực ngập lụt tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Lực lượng chức năng vận chuyển nước uống, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại khu vực ngập lụt thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN