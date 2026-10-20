Hình ảnh NSND Công Lý trong bệnh viện 5 năm trước

Mới đây, gia đình NSND Công Lý chia sẻ lại hình ảnh nam nghệ sĩ cùng vợ Ngọc Hà thổi nến mừng sinh nhật trong bệnh viện cách đây 5 năm. Bức ảnh gợi nhắc quãng thời gian nhiều khó khăn mà nam nghệ sĩ và gia đình đã trải qua sau biến cố sức khỏe vào năm 2021.

Kèm theo hình ảnh, gia đình viết: “Bức ảnh ngày sinh nhật Công Lý cách đây 5 năm khi đó còn thổi nến trong bệnh viện. Thời gian trôi đi đã 5 năm, kể từ sau lần đó. Công Lý mong mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh và giữ gìn sức khoẻ nhé. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương Công Lý”.

Hình ảnh NSND Công Lý và vợ Ngọc Hà trong bệnh viện 5 năm trước.

Bên dưới bài đăng, Ngọc Hà cũng chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại dấu mốc đặc biệt của gia đình. Vợ NSND Công Lý viết: “Đã 5 mùa sinh nhật trôi qua. Công Lý ngày càng khoẻ mạnh, trộm vía béo trắng hồng hào nè”.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe, phải điều trị và trải qua quá trình phục hồi kéo dài. Sự việc khiến cuộc sống của nam nghệ sĩ thay đổi đáng kể, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật vốn đã gắn bó với anh trong nhiều năm.

Nhắc lại thời điểm chồng gặp nạn, Ngọc Hà từng trải lòng về nỗi hoảng loạn và những thay đổi khiến cô đau lòng. Cô kể: “Từ ngày ấy, tâm lý anh thay đổi rất nhiều. Khoảnh khắc anh ngã xuống, em hoảng loạn, chỉ biết khóc và gọi cho mẹ đầu tiên: ‘Mẹ ơi, anh Lý bị làm sao ấy!’”.

Ngọc Hà cũng nhớ lại khoảnh khắc chồng tỉnh lại sau biến cố, khi những biểu hiện khác trước khiến cô không khỏi bàng hoàng. “Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: ‘Là anh Lý đây sao? Là anh thật đấy à?’”, cô chia sẻ.

Theo lời Ngọc Hà, trí nhớ của chồng dần trở lại, song khả năng vận động không thể lập tức phục hồi như trước. Cô cho biết niềm tin vào ngày chồng trở lại cuộc sống bình thường đã giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn. Tình yêu thương từ gia đình, đồng nghiệp và khán giả cũng là nguồn động viên để NSND Công Lý từng bước thích nghi với hoàn cảnh mới.

NSND Công Lý và Ngọc Hà.

Những hình ảnh gần đây cho thấy nam nghệ sĩ duy trì sinh hoạt bên gia đình và có những lần xuất hiện tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngọc Hà thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, từ những lần đi ra ngoài đến các dịp gặp gỡ bạn bè. Qua đó, khán giả có thêm thông tin về hành trình hồi phục của NSND Công Lý.

Trước biến cố, NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân, đồng thời tham gia nhiều phim như Hương Vị Tình Thân, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc và Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc.

Trên màn ảnh rộng, NSND Công Lý từng góp mặt trong Người Mỹ trầm lặng (The Quiet American, 2002). Bộ phim đạt doanh thu toàn cầu khoảng 27,67 triệu USD, tương đương hơn 727 tỷ đồng nếu tính theo tỷ giá 26.300 đồng/USD. Đây là doanh thu của toàn bộ tác phẩm trên thị trường quốc tế, không phải khoản thu nhập cá nhân của nam nghệ sĩ.

Năm 2025, NSND Công Lý xuất hiện trong phim truyền hình Cha Tôi, Người Ở Lại, tiếp tục gợi nhắc tình yêu nghề của nam nghệ sĩ sau thời gian dài điều trị và phục hồi.

Sau 5 năm kể từ bức ảnh sinh nhật trong bệnh viện, hành trình của NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Với nam nghệ sĩ, sự đồng hành của gia đình và tình cảm từ khán giả là những điểm tựa quan trọng trên chặng đường tiếp tục sống, hồi phục và gắn bó với nghệ thuật.