Hình ảnh nghệ sĩ Hồng Đào trong bệnh viện

Trong loạt hình ảnh hậu trường vừa được nhà sản xuất Ngày Con Còn Mẹ công bố, nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện tại bối cảnh bệnh viện cùng Phương Anh Đào, Nguyên Thảo và Trần Anh Huy. Đây là những phân đoạn quan trọng, khi nhân vật bà Tím rơi vào biến cố sức khỏe nghiêm trọng, đứng trước tình cảnh thập tử nhất sinh.

Đáng chú ý, phía sau những thước phim là những trải lòng của Hồng Đào về cảm giác khi bước vào bệnh viện. Nữ nghệ sĩ nhắc đến mùi cồn, mùi thuốc sát trùng và những ký ức không dễ chịu mà nhiều người từng trải qua.

Hình ảnh Hồng Đào ở bệnh viện trong Ngày Con Còn Mẹ.

Hồng Đào chia sẻ: “Ở nhà thương thì nó có cái mùi của nhà thương, nó có mùi cồn, mùi sát trùng. Tất cả những mùi đó không chỉ riêng Hồng Đào mà ai cũng có một nỗi ám ảnh. Chẳng ai mong muốn phải vào nhà thương để trải nghiệm những mùi ấy”.

Nữ nghệ sĩ còn nhắc lại một câu thoại từng xem trong phim Hàn Quốc khiến cô nhớ mãi: “Bố mẹ ốm đau dài lâu thì mới biết con có hiếu như thế nào, không có bố mẹ nào muốn mình là gánh nặng của con cái cả”.

Chia sẻ này cũng phần nào gợi mở tâm lý của nhân vật bà Tím trong Ngày Con Còn Mẹ. Khi sức khỏe không còn được như trước, người mẹ không chỉ phải đối diện với bệnh tật mà còn có những nỗi niềm riêng khi nghĩ đến cuộc sống của các con.

Phương Anh Đào cũng có những trải nghiệm đáng nhớ sau 4 ngày ghi hình tại bệnh viện. Nữ diễn viên cho biết không gian này mang đến cảm giác ngột ngạt, căng thẳng bởi mùi thuốc và những hình ảnh gắn liền với bệnh tật.

Phương Anh Đào chia sẻ: “Sau 4 ngày quay ở bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của mình là muốn hoàn thành tất cả cảnh quay tại đây thật nhanh rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Bệnh viện là một trong những nơi mọi người gần như thể hiện được sự quan tâm dành cho nhau nhiều nhất. Lúc hoạn nạn, mọi người luôn có nhau”.

Từ trải nghiệm ghi hình, nữ diễn viên liên hệ đến những lần bản thân phải vào viện hoặc chăm sóc người thân. Cô mong muốn những người thân yêu, trong đó có mẹ Tím trong phim, đều có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Dàn diễn viên trong Ngày Con Còn Mẹ.

Đặc biệt, Phương Anh Đào có những chia sẻ đáng chú ý về giá trị của sức khỏe và thời gian bên gia đình: “Mọi người luôn hay nói cuộc sống mỗi người có những thước đo, nhưng khi bước vào bệnh viện, tất cả những thước đo ấy chỉ còn chung một tiêu chuẩn. Khi không có sức khỏe, mình chỉ mong muốn được khỏe mạnh trở lại. Khi không còn nhiều thời gian, mình sẽ rất quý từng giây từng phút được ở bên bản thân và người thân”.

Nữ diễn viên nói thêm: “Mỗi ngày mình hít thở, mình xem đó là điều hiển nhiên, nhưng đến khi nằm trên giường bệnh, một hơi hít vào mà không còn thấy thở ra lại trở thành khoảnh khắc rất quyết định. Anh Đào nghĩ bệnh viện là nơi mọi người cùng lắng lại, nhìn nhận điều gì quan trọng trong cuộc sống và biết ơn hơn vì sự khỏe mạnh, vì những người thân vẫn đang ở bên cạnh”.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ phải đối diện với biến cố sức khỏe. Đây là nhân vật trung tâm của câu chuyện, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ dành nhiều năm tháng chăm lo cho gia đình.

Phương Anh Đào vào vai Mây, con gái bà Tím. Khi mẹ gặp biến cố, Mây phải đối diện với những cảm xúc phức tạp, đồng thời nhìn nhận lại tình cảm và trách nhiệm dành cho đấng sinh thành. Mối quan hệ giữa hai mẹ con được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảm xúc của tác phẩm.

Bên cạnh Hồng Đào và Phương Anh Đào, Ngày Con Còn Mẹ còn có sự góp mặt của Nguyên Thảo, Trần Anh Huy cùng các diễn viên khác. Bộ phim khai thác câu chuyện gia đình, tình mẫu tử và những thay đổi trong cách các thành viên nhìn nhận nhau khi biến cố xảy đến.

Dự kiến khởi chiếu đầu tháng 11, Ngày Con Còn Mẹ đang dần hé lộ những phân đoạn đáng chú ý trước khi ra rạp. Hình ảnh Hồng Đào trong bệnh viện cùng những chia sẻ của dàn diễn viên đang trở thành một trong những nội dung được khán giả quan tâm.