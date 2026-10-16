Hình ảnh ngày đầu Hà Nội cắt tỉa chùm hoa sữa trên các tuyến phố
Sáng 16/10, công nhân sử dụng máy móc chuyên dụng bắt đầu cắt tỉa các chùm hoa sữa trên một số tuyến phố như Đào Tấn, Trung Kính, Lê Quang Đạo… nhằm giảm bớt mùi hương nồng của hoa sữa, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ), những chùm hoa sữa đang vào mùa nở rộ, lực lượng công nhân với máy móc chuyên dụng, bắt đầu cắt tỉa từ đầu ngõ 107 đến Công viên Thủ Lệ.
Việc cắt tỉa được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, ngoài giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Quá trình lực lượng công nhân cắt tỉa, nhiều người dân đến xin một vài chùm hoa sữa đem về nhà.
Hoa sữa từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên vẻ riêng của phố phường Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường và khu dân cư, cây hoa sữa được trồng với mật độ dày khiến hương hoa trở nên nồng đậm mỗi khi vào mùa nở rộ, gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hinh-anh-ngay-dau-ha-noi-cat-tia-chum-hoa-sua-tren-cac-tuyen-pho-post1394720.html