Hình ảnh ngày đầu Hà Nội cắt tỉa chùm hoa sữa trên các tuyến phố

Lực lượng công nhân ngày đầu cắt tỉa chùm hoa sữa.

Hơn 9 giờ ngày 16/10, lực lượng công nhân Công ty Cây xanh Hà Nội và đơn vị liên quan bắt đầu cắt tỉa chùm hoa tại những khu vực có mật độ hoa sữa dày đặc, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời từng bước điều chỉnh mật độ cây xanh theo hướng hợp lý.

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bố trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Trong dịp này, ngành xây dựng Hà Nội tiến hành cắt tỉa chùm hoa sữa của gần 1.000 cây tại các phường trong nội thành.

Trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ), những chùm hoa sữa đang vào mùa nở rộ, lực lượng công nhân với máy móc chuyên dụng, bắt đầu cắt tỉa từ đầu ngõ 107 đến Công viên Thủ Lệ.

Việc cắt tỉa chùm hoa sữa được triển khai từ ngày 16/10, sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội nhằm hạn chế tình trạng mùi hoa sữa quá nồng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Việc cắt tỉa được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, ngoài giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Quá trình lực lượng công nhân cắt tỉa, nhiều người dân đến xin một vài chùm hoa sữa đem về nhà.

Hoa sữa từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên vẻ riêng của phố phường Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường và khu dân cư, cây hoa sữa được trồng với mật độ dày khiến hương hoa trở nên nồng đậm mỗi khi vào mùa nở rộ, gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống.