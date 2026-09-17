Hình ảnh mực nước ở một số dòng sông tại Hà Nội sau những ngày mưa

Sau nhiều ngày mưa, sáng 17/9, ghi nhận tại một số tuyến sông trên địa bàn Hà Nội như Tô Lịch, Nhuệ, Lừ, Sét, mực nước đều đang ở mức cao.

Sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 5.27m, Đập Thanh Liệt TL 4.62m/HL 5.49m; sông Nhuệ (trạm Bơm Đồng Bông 1) 5.38m, cầu Hà Đông 5.28m (vượt Báo động 2 là 0,09 m); sông Tích 8.33 m đến 8.64 m (vượt Báo động 3 từ 0,24 m đến 0,33 m); sông Bùi 7.45 m (vượt Báo động 3 là 0.45 m); sông Đáy 6.62 m (vượt Báo động 2 là 0.12 m); và sông Mỹ Hà đạt 5,72 m (vượt Báo động 1 là 0,22 m.)

Hình ảnh 1 số tuyến sông tại Hà Nội trong sáng ngày 17/9:

Sáng 17/9, ghi nhận mực nước tại sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Lừ và sông Sét trên địa bàn Hà Nội dâng cao, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến và phòng ngừa nguy cơ ngập úng.

Tại sông Lừ, mực nước dâng sát mép một cây cầu tạm.

Tương tự, tại sông Sét, mực nước dâng cao sau thời gian mưa kéo dài.

Tại sông Tô Lịch, nước dâng cao, áp sát khu vực bờ kè ở một số vị trí. Dòng nước chảy khá mạnh.

Hiện trạng mực nước khu vực cầu Lủ bắc qua sông Tô Lịch vào sáng 17/9.

Tại sông Nhuệ, mực nước cũng ở mức cao. Ghi nhận thực tế cho thấy nước sông dâng sát khu vực bờ tại một số đoạn.

Theo số liệu ghi nhận, mực nước tại một số tuyến sông trên địa bàn Hà Nội đang ở mức cao. Cụ thể, sông Tô Lịch tại khu vực Hoàng Quốc Việt ở mức 5,27m; tại Đập Thanh Liệt, mực nước Tô Lịch là 4,62m, sông Hồng Lịch (HL) 5,49m.Tại sông Nhuệ, mực nước ở trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,38m, khu vực cầu Hà Đông ở mức 5,28m. Sông Cầu Bây tại đập Trại Lợn ở mức 4,1m.

Trong điều kiện mưa còn diễn biến phức tạp, mực nước trên các sông tiếp tục được theo dõi. Người dân tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, tình hình mưa và cảnh báo ngập úng để có phương án di chuyển, bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến lũ trên nhiều tuyến sông, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn giao thông và công trình. Bộ yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người, phương tiện tại các khu vực ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Các đơn vị cũng phải bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Đối với phương tiện đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng yêu cầu Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với lực lượng chức năng địa phương rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện đang neo đậu tại các khu neo đậu, cửa sông, cửa biển, luồng lạch trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ. Đồng thời, rà soát, kiểm tra và yêu cầu các phương tiện không neo đậu gần các công trình vượt sông. Khi phát hiện phương tiện bị trôi dạt, các lực lượng phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.