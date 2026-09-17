Hình ảnh mực nước ở một số dòng sông tại Hà Nội sau những ngày mưa
Mưa kéo dài nhiều ngày liên tục khiến mực nước sông Tô Lịch và nhiều tuyến sông tại Hà Nội dâng cao.
Sau nhiều ngày mưa, sáng 17/9, ghi nhận tại một số tuyến sông trên địa bàn Hà Nội như Tô Lịch, Nhuệ, Lừ, Sét, mực nước đều đang ở mức cao.
Sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 5.27m, Đập Thanh Liệt TL 4.62m/HL 5.49m; sông Nhuệ (trạm Bơm Đồng Bông 1) 5.38m, cầu Hà Đông 5.28m (vượt Báo động 2 là 0,09 m); sông Tích 8.33 m đến 8.64 m (vượt Báo động 3 từ 0,24 m đến 0,33 m); sông Bùi 7.45 m (vượt Báo động 3 là 0.45 m); sông Đáy 6.62 m (vượt Báo động 2 là 0.12 m); và sông Mỹ Hà đạt 5,72 m (vượt Báo động 1 là 0,22 m.)
Hình ảnh 1 số tuyến sông tại Hà Nội trong sáng ngày 17/9:
Trước diễn biến lũ trên nhiều tuyến sông, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn giao thông và công trình. Bộ yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người, phương tiện tại các khu vực ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.
Các đơn vị cũng phải bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.
Đối với phương tiện đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng yêu cầu Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với lực lượng chức năng địa phương rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện đang neo đậu tại các khu neo đậu, cửa sông, cửa biển, luồng lạch trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ. Đồng thời, rà soát, kiểm tra và yêu cầu các phương tiện không neo đậu gần các công trình vượt sông. Khi phát hiện phương tiện bị trôi dạt, các lực lượng phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hinh-anh-mot-so-dong-song-o-ha-noi-sau-nhung-ngay-mua-169260917103620013.htm