Hình ảnh mưa sao băng Orionid đạt cực đại

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), hiện tượng này diễn ra hằng năm khi Trái Đất đi qua vùng không gian chứa các mảnh vụn của sao chổi Halley. Trong điều kiện bầu trời tối, ít ô nhiễm ánh sáng, mưa sao băng Orionid có thể đạt khoảng 10-20 sao băng mỗi giờ.

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ huyện Gia Âm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa sao băng Orionid trên bầu trời nhìn từ thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ngày 22/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát