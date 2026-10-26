Hình ảnh 'Mr Pips', Shark Bình hầu tòa trong vụ án lừa đảo, rửa tiền

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa sáng 26/10.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Ngoài Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), 186 bị cáo khác bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ 7h, lực lượng chức năng đã có mặt để chuẩn bị cho công tác an ninh. Cổng từ được lắp ở cổng ra vào trước tòa án để đảm bảo an ninh cho phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) được dẫn giải đến phiên xét xử.

Đến khoảng 7 giờ 30, các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa và được áp giải lên phòng xử án tại tầng 3. Ghi nhận của PV, bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) được cảnh sát đưa tới bằng xe thùng riêng của lực lượng chức năng. Trước ống kính phóng viên, ông Bình cười tươi rồi được cảnh sát đưa vào phòng xử án.

Các luật sư, người vào phiên tòa xét xử không được mang theo điện thoại, máy tính...

Các luật sư, người vào phiên tòa xét xử không được mang theo điện thoại, máy tính... Tất cả thiết bị điện tử phải gửi lại cho lực lượng an ninh sau đó đi qua cửa soi chiếu tại tầng 1.

Trong vụ án này, tòa triệu tập hơn 200 luật sư, 919 bị hại, gần 100 người liên quan cùng đại diện 18 công ty và hai ngân hàng. Khoảng 1.500 người được triệu tập tham gia phiên tòa tại ba điểm cầu, gồm hai điểm tại trụ sở TAND TP Hà Nội và một điểm tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Theo cáo trạng, để rửa tiền, Nam bị cáo buộc mua 32 bất động sản, dùng 141 tỉ đồng mua vàng và đổi ngoại tệ; Ngọ mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng. Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 2 thuộc cấp bị cáo buộc giúp đường dây rửa tiền.

188 bị cáo bị đưa ra xét xử về một hoặc nhiều tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển 318 tỉ đồng qua ví Ngân Lượng để nạp vào các sàn ngoại hối. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án lên đến hơn 1.568 tỉ đồng.