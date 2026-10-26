Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng

Khoảng gần 9h ngày 26/10, HĐXX TAND TP Hà Nội bắt đầu phần thủ tục, xét hỏi nhân thân Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips) cùng các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) khai tại toà. Ông Bình bị truy tố tội Rửa tiền với cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips.

Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Ngoài ra, hơn 180 bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Đáng chú ý, bố, mẹ Mr Pips cũng hầu toà do giúp sức con trai lừa đảo.

Điểm cầu tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Đại diện VKS tham gia xét xử.