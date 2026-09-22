Hình ảnh mới tại đền thờ 100 tỷ của NSƯT Hoài Linh

Đền thờ Tổ nghiệp của NSƯT Hoài Linh trở thành tâm điểm chú ý trong dịp giỗ Tổ sân khấu 2026. Qua những hình ảnh được Dương Triệu Vũ chia sẻ, nơi đây xuất hiện đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và người thân, tạo nên cảnh tượng rộn ràng nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm của một ngày đặc biệt với giới nghệ thuật.

Mới đây, Dương Triệu Vũ đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc tại đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh, kèm dòng trạng thái cho biết anh đưa mẹ đến dự lễ giỗ Tổ cùng anh trai. Nam ca sĩ viết: “Vũ dẫn Mẹ tới dự lễ giỗ Tổ cùng anh Hoài Linh. Mới ngày đầu mà không khí đã rộn ràng như Tết”.

Trong đoạn video, Dương Triệu Vũ trực tiếp giới thiệu khung cảnh tại đền thờ và cho biết đây là dịp để những người làm nghệ thuật gặp lại nhau sau thời gian mỗi người bận rộn với công việc riêng. Anh còn tiết lộ phải tranh thủ “bắt” anh trai chụp ảnh kỷ niệm trước khi NSƯT Hoài Linh tiếp tục gặp gỡ những người đến tham dự.

Em trai Hoài Linh chia sẻ không khí tại đền thờ.

Đáng chú ý, NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong bộ áo dài màu cam, giữ vẻ gần gũi khi giao lưu cùng đồng nghiệp. Hình ảnh nam nghệ sĩ có mặt tại đền thờ, trực tiếp tham gia các hoạt động trong dịp giỗ Tổ tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả sau thời gian anh hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Theo chia sẻ từ Dương Triệu Vũ, ngày giỗ Tổ với giới nghệ sĩ có không khí đặc biệt như một dịp đoàn viên. Những cuộc gặp gỡ, lời chúc và cái ôm giữa đồng nghiệp khiến đền thờ Tổ trở thành nơi hội ngộ quen thuộc mỗi mùa giỗ Tổ. Đây cũng là dịp các nghệ sĩ cùng hướng về những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho sân khấu.

Trước ngày diễn ra lễ giỗ Tổ, NSƯT Hoài Linh cũng được bắt gặp tất bật chuẩn bị cho các công việc tại đền thờ. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy nam nghệ sĩ cùng mọi người chỉnh trang, sắp xếp không gian để chuẩn bị cho ngày quan trọng.

NSƯT Hoài Linh niềm nở tiếp đón đồng nghiệp.

Đền thờ Tổ nghiệp là công trình gắn với tâm huyết nhiều năm của NSƯT Hoài Linh. Công trình được khánh thành vào tháng 9/2016, tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 7.000 m² tại khu vực Long Phước, TP.HCM. Phần xây dựng có quy mô khoảng 500 m², trong khi tổng kinh phí thường được các nguồn truyền thông nhắc đến ở mức khoảng 100 tỷ đồng.

Kiến trúc nơi đây mang đậm nét truyền thống với mái ngói, cột gỗ và nhiều chi tiết được chăm chút. Bên cạnh khu vực chính điện, đền còn có sân vườn, hồ cá, hòn non bộ và nhiều tiểu cảnh. Chính không gian này đã trở thành địa điểm gắn với những hoạt động tưởng nhớ Tổ nghiệp của giới nghệ sĩ trong nhiều năm qua.

Từ khi hoàn thành, đền thờ của NSƯT Hoài Linh nhiều lần đón các nghệ sĩ đến dâng hương trong dịp giỗ Tổ. Với những người hoạt động sân khấu, đây không chỉ là một công trình tâm linh mà còn là nơi đồng nghiệp có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và cùng hướng về nghề. Một số nguồn từng dẫn lại quan niệm của NSƯT Hoài Linh rằng giỗ Tổ giống như dịp Tết của giới nghệ sĩ, bởi mọi người có cơ hội tề tựu và tri ân Tổ nghề.

Trong những năm gần đây, cuộc sống của NSƯT Hoài Linh có phần kín tiếng hơn so với giai đoạn anh xuất hiện dày đặc trên truyền hình và sân khấu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn duy trì sự gắn bó với công việc nghệ thuật và đặc biệt dành sự quan tâm cho đền thờ Tổ.

Với NSƯT Hoài Linh, đền thờ Tổ không chỉ là công trình được xây dựng sau nhiều năm dành dụm mà còn gắn với một dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Mỗi mùa giỗ Tổ, nơi đây tiếp tục trở thành điểm gặp gỡ của những người cùng làm nghề, trong đó có những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Những hình ảnh mới nhất tại đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh đang tiếp tục được khán giả quan tâm trong mùa giỗ Tổ năm nay. Các hoạt động tại đây dự kiến còn diễn ra trong những ngày tới với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.