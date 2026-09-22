Hình ảnh mới nhất của NSƯT Hoài Linh và Mạc Văn Khoa

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh và Mạc Văn Khoa cùng xuất hiện tại đền thờ Tổ trong dịp giỗ Tổ sân khấu 2026 đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Khoảnh khắc được vợ Mạc Văn Khoa chia sẻ cho thấy nam diễn viên cùng bà xã có dịp hội ngộ NSƯT Hoài Linh và danh ca Chế Linh trong ngày đặc biệt của những người hoạt động nghệ thuật.

Trong bức ảnh được đăng tải, các nghệ sĩ cùng giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái khi gặp gỡ tại đền thờ Tổ. Không gian quen thuộc của công trình cũng trở thành nơi để nhiều nghệ sĩ tranh thủ gặp lại đồng nghiệp, bạn bè và cùng dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp.

NSƯT Hoài Linh và vợ chồng Mạc Văn Khoa cùng xuất hiện tại đền thờ Tổ trong dịp giỗ Tổ sân khấu 2026

Đây cũng là dịp NSƯT Hoài Linh trực tiếp xuất hiện tại đền thờ. Trước đó, nam nghệ sĩ được ghi nhận có mặt tại đây, cùng mọi người sắp xếp, chỉnh trang không gian để chuẩn bị cho những ngày quan trọng. Hình ảnh mới của NSƯT Hoài Linh vì thế tiếp tục nhận được sự chú ý, nhất là khi anh vốn có cuộc sống kín tiếng hơn trong những năm gần đây.

Với giới nghệ sĩ, giỗ Tổ sân khấu là dịp mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là thời điểm để những người làm nghề dâng hương, bày tỏ sự tri ân với các bậc tiền nhân mà còn là cơ hội để nhiều thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ sau thời gian bận rộn với công việc riêng. Qua chia sẻ của Dương Triệu Vũ trước đó, không khí tại đền thờ được mô tả rộn ràng như Tết khi nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người thân cùng hội tụ.

Dương Triệu Vũ chia sẻ không khí tại đền thờ.

Đền thờ Tổ nghiệp của NSƯT Hoài Linh được khánh thành vào tháng 9/2016, sau khoảng thời gian nam nghệ sĩ ấp ủ tâm nguyện xây dựng một không gian dành cho Tổ nghề. Công trình tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 7.000 m², gồm nhà thờ chính, nhà thờ phụ, khu nghỉ dành cho người đến thăm cùng nhiều cây cảnh, tiểu cảnh.

Kinh phí công trình từng được nhiều nguồn báo chí nhắc đến ở mức khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính NSƯT Hoài Linh từng chia sẻ rằng ông không muốn mọi người quá chú ý đến con số tiền bạc, bởi với anh, việc xây đền thờ Tổ trước hết là một tâm nguyện đã được ấp ủ trong nhiều năm.

Sự xuất hiện của Mạc Văn Khoa bên NSƯT Hoài Linh cũng gây chú ý. Mạc Văn Khoa là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình hài trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Nam diễn viên ghi dấu với phong cách diễn xuất mang màu sắc riêng, thường đảm nhận những nhân vật có tính cách hài hước, gần gũi.

Mạc Văn Khoa từng đứng chung sân khấu với NSƯT Hoài Linh.

Mạc Văn Khoa cũng từng có cơ hội làm việc cùng nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Trong dịp giỗ Tổ năm nay, nam diễn viên cùng bà xã có dịp gặp gỡ NSƯT Hoài Linh và nhiều đồng nghiệp tại đền thờ Tổ.

Trong những ngày giỗ Tổ sân khấu 2026, đền thờ của NSƯT Hoài Linh tiếp tục là nơi các nghệ sĩ tìm về dâng hương và hội ngộ. Những hình ảnh mới được chia sẻ từ đây cũng giúp khán giả có thêm góc nhìn về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ và mối quan hệ giữa anh với các đồng nghiệp thuộc nhiều thế hệ, trong đó có Mạc Văn Khoa.