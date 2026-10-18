Hình ảnh mới nhất của diễn viên Phương Oanh

Mới đây, diễn viên Phương Oanh đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cô nàng mùa Thu nên cũng hay man mát”. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện trang phục màu nâu nhã nhặn, trang điểm nhẹ nhàng, khoe vẻ ngoài thanh lịch khi chăm chút cho góc trang trí mang sắc thu.

Phương Oanh xuất hiện bên những cành cây phủ sắc vàng cam, các loại quả và bí ngô được sắp đặt trên bàn. Ở một số khoảnh khắc, cô tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết trang trí, khi khác lại tạo dáng bên những món đồ mang không khí mùa thu. Hình ảnh đời thường của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả sau thời gian cô ít cập nhật hoạt động cá nhân.

Diễn viên Phương Oanh cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Phương Oanh không thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim ảnh. Sau những biến cố trong cuộc sống gia đình, nữ diễn viên có khoảng thời gian sống kín tiếng, dành nhiều sự quan tâm cho tổ ấm và hai con nhỏ. Thay vì liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nấu ăn trở thành một trong những nội dung được Phương Oanh duy trì trên các nền tảng cá nhân. Thông qua loạt video tại căn bếp mang tên “Góc bếp nàng Ỉn”, nữ diễn viên giới thiệu những món ăn do mình chuẩn bị, từ các bữa cơm gia đình đến những món ăn cầu kỳ hơn. Bên cạnh chuyện bếp núc, cô cũng chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi bên hai con Jimmy và Jenny.

Các video của Phương Oanh thường xuyên thu hút hàng triệu lượt xem, cho thấy sức hút của nữ diễn viên trên mạng xã hội ngay cả khi cô không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Nội dung gần gũi, xoay quanh chuyện nấu nướng và cuộc sống thường ngày giúp Phương Oanh duy trì sự kết nối với khán giả. Qua đó, có thể thấy tên tuổi của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể, trong khi những khoảnh khắc đời thường đang trở thành một trong những nội dung nổi bật trên các kênh cá nhân của cô.

Diễn viên Phương Oanh. Ảnh: FBNV

Phương Oanh sinh năm 1989, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta và Hương vị tình thân. Trong đó, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê là một trong những vai diễn nổi bật, giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Năm 2025, Phương Oanh trở lại màn ảnh với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, đóng cùng Doãn Quốc Đam. Sự tái xuất này từng thu hút sự chú ý của khán giả sau quãng thời gian cô ít tham gia phim truyền hình.

Hiện tại, những cập nhật của Phương Oanh trên mạng xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm. Bên cạnh mong muốn được nhìn thấy nữ diễn viên trở lại với các dự án phim mới, nhiều khán giả cũng theo dõi cuộc sống đời thường và những khoảnh khắc cô chia sẻ bên gia đình.