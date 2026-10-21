Hình ảnh mới của Triệu Vy ở tuổi 50

Tờ 8World đưa tin sau thời gian dài không xuất hiện trước công chúng, Triệu Vy bất ngờ có mặt tại Singapore hôm 20/10 để tham dự show diễn tóc của nhà tạo mẫu Kim Robinson. Nữ diễn viên cho biết cô đang tận hưởng cuộc sống, đồng thời thử sức với công việc sản xuất phim bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong sự kiện, nữ diễn viên diện áo sơ mi rộng kẻ caro đen xám, kết hợp chân váy dài sáng màu và vòng cổ. Mái tóc nâu ngang vai được tạo kiểu tự nhiên giúp cô trông thanh lịch.

Ở tuổi 50, Triệu Vy được nhận xét có một số dấu hiệu tuổi tác, song vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thoải mái. Theo truyền thông, vẻ ngoài của nữ diễn viên trông đơn giản, có phần xuề xòa, không còn hào nhoáng như xưa.

Trong cuộc phỏng vấn cùng Kim Robinson, cô trò chuyện tự tin, cởi mở. Khi được hỏi có cảm thấy không thoải mái khi đối diện nhiều phóng viên sau thời gian dài vắng bóng hay không, nữ diễn viên trả lời: “Hoàn toàn không”. Triệu Vy cho biết cô đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm và nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc trong giới truyền thông. Điều đó khiến cô cảm thấy được chào đón.

Hình ảnh Triệu Vy trong sự kiện. Ảnh: 8World.

Khi được hỏi đâu là “thời kỳ hoàng kim” của cuộc đời, Triệu Vy không chọn những năm tháng nổi tiếng mà nhắc đến hiện tại. Cô cho rằng quá khứ đã qua, còn tương lai chưa đến, vì vậy điều quan trọng là trân trọng những gì đang diễn ra.

“Nếu bạn thừa nhận sự xuất sắc của quá khứ rồi lại kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng, hiện tại ở đâu. Bạn sẽ bỏ lỡ hoàn toàn hiện tại”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên tự nhận mình đang sống khá hạnh phúc. Theo cô, đại dịch từng buộc mọi người sống chậm lại, đồng thời giúp cô học cách chấp nhận những điều xảy đến trong cuộc sống.

“Bất kể lúc nào, dù chuyện tốt hay xấu xảy ra, nếu bạn là người nhạy cảm, bạn vẫn có thể cảm nhận được cuộc sống”, Triệu Vy nói.

Trước đây, do lịch trình quay phim dày đặc, cô thường chỉ biết đến phim trường và khách sạn dù đã đi qua nhiều thành phố. Hiện tại, nữ diễn viên có thêm thời gian khám phá những địa điểm từng ghé qua một cách vội vã. Trong những năm gần đây, cô đến nhiều nơi như Lệ Thủy thuộc tỉnh Chiết Giang, Vân Nam, Tây Tạng, Tân Cương và Nepal.

Dù ít xuất hiện trước công chúng, Triệu Vy cho biết cô chưa rời bỏ lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Thay vì tập trung vào diễn xuất, cô chủ yếu làm công việc hậu trường, từ viết kịch bản đến thử nghiệm sản xuất các dự án cùng bạn bè bằng AI.

“Thật ra, tôi luôn thích làm việc hậu trường hơn, nếu không tôi đã không chuyển sang nghề này ở độ tuổi trẻ như vậy”, cô nói. Triệu Vy bắt đầu chuyển hướng nghề nghiệp từ 2013. Cô nhận xét công việc diễn viên có nhiều áp lực bởi thành công hay thất bại đôi khi phụ thuộc vào màn thể hiện tại một thời điểm cụ thể. Trong khi đó, làm việc hậu trường có một ưu điểm là "không cần phải giảm cân”.

Hiện Triệu Vy đặc biệt quan tâm đến những bộ phim ngắn được sản xuất bằng AI tại Trung Quốc. Cô cho rằng công nghệ này có thể giúp vượt qua một số giới hạn về kinh phí và kỹ thuật của phương thức làm phim truyền thống, tạo ra những cảnh quay hoặc hiệu ứng hành động khó thực hiện bằng diễn xuất trực tiếp.

Ngay cả mẹ cô, năm nay 70 tuổi, cũng trở thành khán giả yêu thích phim truyền hình do AI tạo ra. Bà dành lời khen cho cốt truyện chặt chẽ và các nhân vật nam, nữ hấp dẫn.

Tại sự kiện, Triệu Vy cũng nhắc đến Hoàn Châu cách cách - bộ phim giúp cô nổi tiếng rộng khắp với vai Tiểu Yến Tử. Nữ diễn viên xem đây là một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng con gái 16 tuổi của cô lại không có hứng thú với tác phẩm.

Hình ảnh trước đây của Triệu Vy và con gái. Ảnh: 8World.

Triệu Vy tiết lộ con gái chưa từng xem bộ phim và thậm chí từ chối lời đề nghị của mẹ, dù cô đã nhiều lần thuyết phục. “Tôi nói: ‘Con có muốn xem thử không? Nhiều người thích xem lắm, đặc biệt là trẻ em’. Nhưng con gái tôi chẳng hề hứng thú. Tôi đã năn nỉ con bé rất nghiêm túc, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu xem”, cô kể.

Về xu hướng làm lại các phim truyền hình kinh điển, Triệu Vy cho biết cô hiếm khi xem lại những tác phẩm cũ hoặc chủ động theo dõi các phiên bản mới. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu nội dung do AI tạo ra, cô nảy ra ý tưởng sử dụng công nghệ này để các diễn viên thuộc những phiên bản khác nhau có thể hợp tác, đem đến trải nghiệm mới cho cả khán giả cũ lẫn người xem trẻ tuổi.

Trong đời sống gia đình, Triệu Vy tự nhận mình là một người mẹ khá dễ tính. Cô cho rằng trẻ em ngày nay nên được tôn trọng nhiều hơn. Miễn là con gái không làm điều sai trái hay đi chệch hướng, cô thường lựa chọn tôn trọng ý kiến của con.

Dù vậy, nữ diễn viên nhấn mạnh sự cởi mở không đồng nghĩa với việc thiếu nguyên tắc. Điều cô coi trọng nhất ở con gái là nhân cách, đặc biệt mong con luôn tử tế và không làm tổn thương người khác.