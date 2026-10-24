Hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi gây bàn tán

Theo Sina, tối 23/10, Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện VOGUE Forces of Fashion 2026, tổ chức ở Tô Châu (Trung Quốc). Đây là năm thứ ba liên tiếp nữ diễn viên đảm nhận vị trí xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ, cho thấy sức hút của cô trong lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, màn lộ diện lần này lại nhận về những phản ứng trái chiều.

Tại sự kiện, Lưu Diệc Phi diện thiết kế haute couture của Elie Saab, nổi bật với những lớp lông vũ xếp tầng, chuyển màu từ hồng nude sang đen. Cô kết hợp trang phục cùng trang sức cao cấp Bulgari và kiểu tóc búi cổ điển. Do thời tiết có mưa, nữ diễn viên xuất hiện cùng chiếc ô đen, sau đó tạo dáng trước ống kính.

Lưu Diệc Phi gây chú ý với thiết kế lông vũ cầu kỳ, được ví như "nữ thần phượng hoàng" tại thảm đỏ VOGUE 2026. Ảnh: Vouge.

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, tạo hình của Lưu Diệc Phi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả dành lời khen cho bộ váy lông vũ cầu kỳ, ví nữ diễn viên như "nữ thần phượng hoàng". Một số ý kiến nhận xét cô mang đến hình ảnh trưởng thành, mạnh mẽ và quyền lực hơn so với phong cách nhẹ nhàng, bay bổng thường thấy.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít khán giả lại có đánh giá khác về màn xuất hiện lần này. Một số ý kiến cho rằng bộ váy khá cầu kỳ, chưa thực sự tôn lên vẻ đẹp thanh thoát vốn gắn liền với nữ diễn viên. Cách tạo dáng của cô cũng gây tranh luận khi có người nhận xét các chuyển động hơi gượng, chưa tự nhiên.

Đáng chú ý, trạng thái gương mặt của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Trong một số hình ảnh chụp trực tiếp tại sự kiện, đôi mắt Lưu Diệc Phi trông có phần khác lạ, một bên mí mắt dường như sưng hơn bên còn lại.

Trên mạng xã hội, thông tin Lưu Diệc Phi bị sốt và viêm mắt trước sự kiện bắt đầu lan truyền. Một số blogger giải trí cho rằng tình trạng sức khỏe không tốt phần nào ảnh hưởng đến màn xuất hiện của cô trên thảm đỏ. Tuy nhiên, phía Lưu Diệc Phi chưa lên tiếng xác nhận những thông tin này.

Hình ảnh chụp trực tiếp của Lưu Diệc Phi gây bàn tán khi đôi mắt nữ diễn viên có phần khác lạ so với thường ngày. Ảnh: styleudn.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được khán giả ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện và phim điện ảnh Hoa Mộc Lan. Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục được chú ý với loạt phim truyền hình Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng.

Tuy nhiên, kể từ khi hoàn tất ghi hình Câu chuyện hoa hồng vào cuối năm 2023, Lưu Diệc Phi chưa công bố dự án phim mới. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia các hoạt động thời trang, chụp ảnh tạp chí và quảng bá thương hiệu.