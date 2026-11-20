Trưa 20/11, nhìn từ trên cao, mái kho nguyên liệu nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ bị đổ sập trên diện rộng, nhiều kết cấu mái biến dạng sau vụ hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ.

Bên trong kho, nhiều cuộn nguyên liệu dùng sản xuất giấy, bao bì xếp chồng lên nhau bị lửa thiêu rụi, cháy đen thành than. Một số khu vực vẫn còn khói bốc lên, các đống nguyên liệu tiếp tục âm ỉ.

Nhìn từ trên cao, mái kho nguyên liệu Nhà máy Giấy Lee & Man ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ đổ sập, biến dạng sau vụ hỏa hoạn.

Nhiều khu vực mái kho bị sập, lửa bốc cháy.

Máy xúc được điều động đến hiện trường để di dời các đống giấy nguyên liệu ra bên ngoài, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiếp cận sâu vào bên trong, tiếp tục phun nước dập tắt những điểm cháy còn lại.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/11 tại kho nguyên liệu của nhà máy. Khu vực này có diện tích khoảng 20.000m², sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Cận cảnh robot chữa cháy tiếp cận sâu bên trong kho nguyên liệu, phun nước dập lửa tại khu vực nhiệt độ cao.

Sáng 20/11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến hiện trường kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm công tác chữa cháy kịp thời, hiệu quả và an toàn.

Nhiều cuộn nguyên liệu sản xuất giấy, bao bì bên trong kho bị lửa thiêu rụi, cháy đen thành than.

Bên trong kho nguyên liệu, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phun nước, tiếp cận các khu vực còn âm ỉ cháy để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Các chiến sĩ PCCC phun nước vào những khu vực nguyên liệu giấy còn âm ỉ cháy.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã triển khai phương tiện, lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Đến sáng 20/11, Công an thành phố đã huy động hàng chục phương tiện chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng quân sự và lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa.

Các lực lượng chia thành nhiều mũi tiếp cận, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy, không để lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của công ty.

Theo lực lượng chức năng, do nguyên liệu chủ yếu là giấy, vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Vì vậy, lực lượng chữa cháy phải chia nhỏ từng khu vực để dập lửa.

Thượng tá Lê Gia Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, không để cháy lan và đang tiếp tục triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn những điểm cháy còn lại.

Quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận sâu vào bên trong khu vực cháy để phun nước. Nhiệt độ cao, lượng nguyên liệu giấy lớn khiến công tác dập lửa phải được triển khai thận trọng, chia thành từng phần.

Theo Đại tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ, dù phải thực hiện nhiệm vụ liên tục trong nhiều giờ, đối mặt với sức nóng lớn, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia vẫn nỗ lực, quyết tâm dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy kho nguyên liệu Nhà máy Giấy Lee & Man ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Lửa bao trùm kho nguyên liệu rộng hàng chục nghìn mét vuông tại Nhà máy giấy Lee & Man.