Hình ảnh loạt trận sáng 25-10

Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-6 THPT Quốc Oai
Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 3-1 THPT Đại Mỗ
Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai
Bảng I: THPT Phan Huy Chú TT 1-1 THPT Lý Thường Kiệt VH
Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Việt Nam Ba Lan
Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 1-0 THPT Ngô Quyền Đông Anh
Bảng D: THPT Tự Lập 2-0 THPT Đông Kinh
Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan TT 3-0 THPT IVS Thanh Oai
Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai 0-1 THPT Dewey Tây Hồ Tây
Bảng G: THPT Phú Xuyên A 1-1 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa