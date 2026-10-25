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Hình ảnh loạt trận sáng 25-10

Những hình ảnh từ loạt trận sáng 25-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
2 liên quanGốc
Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-6 THPT Quốc Oai

Bảng A: THPT Vinschool Times City 0-6 THPT Quốc Oai

Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 3-1 THPT Đại Mỗ

Bảng A: THPT Nguyễn Trãi Thường Tín 3-1 THPT Đại Mỗ

Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Bảng I: THPT Phan Huy Chú TT 1-1 THPT Lý Thường Kiệt VH

Bảng I: THPT Phan Huy Chú TT 1-1 THPT Lý Thường Kiệt VH

Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Việt Nam Ba Lan

Bảng C: THPT Hoài Đức C 3-1 THPT Việt Nam Ba Lan

Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 1-0 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 1-0 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Bảng D: THPT Tự Lập 2-0 THPT Đông Kinh

Bảng D: THPT Tự Lập 2-0 THPT Đông Kinh

Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan TT 3-0 THPT IVS Thanh Oai

Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan TT 3-0 THPT IVS Thanh Oai

Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai 0-1 THPT Dewey Tây Hồ Tây

Bảng P: THPT Phan Huy Chú Quốc Oai 0-1 THPT Dewey Tây Hồ Tây

Bảng G: THPT Phú Xuyên A 1-1 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

Bảng G: THPT Phú Xuyên A 1-1 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-loat-tran-sang-25-10-post673255.antd