Hình ảnh loạt trận sáng 25-10

Việc học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải toán, viết văn hay tóm tắt tài liệu đang diễn ra khá phổ biến. Công nghệ này mang lại kết quả nhanh chóng trước mắt, giúp học sinh đạt được điểm số đẹp tạm thời, nhưng nếu lạm dụng để thay thế toàn bộ quá trình tư duy, học sinh có nguy cơ đối mặt với sự suy giảm năng lực thực chất.