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Hình ảnh loạt trận sáng 18-10

Những hình ảnh trận đấu buổi sáng 18-10, của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active..

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2 liên quanGốc
Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 1-2 THPT MAY

Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 1-2 THPT MAY

Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-12 THPT Hữu Nghị T78

Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-12 THPT Hữu Nghị T78

Bảng W: THPT Chúc Động 3-1 THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân

Bảng W: THPT Chúc Động 3-1 THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân

Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 0-1 THPT Vân Tảo

Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 0-1 THPT Vân Tảo

Bảng AA: THPT Văn Hiến 0-1 THPT Ngôi sao Hà Nội

Bảng AA: THPT Văn Hiến 0-1 THPT Ngôi sao Hà Nội

Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 1-1 THPT Xuân Phương

Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 1-1 THPT Xuân Phương

Bảng D: THPT Tự Lập 1-0 THPT Hoàng Mai

Bảng D: THPT Tự Lập 1-0 THPT Hoàng Mai

Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Hà Thành

Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Hà Thành

Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ 5-0 THPT Việt Úc Hà Nội

Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ 5-0 THPT Việt Úc Hà Nội

Bảng G: THPT Đồng Quan 2-0 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

Bảng G: THPT Đồng Quan 2-0 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa

Bảng G: THPT Phú Xuyên A 0-0 THPT Trí Đức

Bảng G: THPT Phú Xuyên A 0-0 THPT Trí Đức

Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV 1-3 THPT Quang Trung Hà Đông

Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV 1-3 THPT Quang Trung Hà Đông

Bảng B: THPT Einstein 0-2 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Bảng B: THPT Einstein 0-2 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-loat-tran-sang-18-10-post672474.antd