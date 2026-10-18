Hình ảnh loạt trận sáng 18-10

Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 1-2 THPT MAY
Bảng Y: THPT Nguyễn Văn Huyên 0-12 THPT Hữu Nghị T78
Bảng W: THPT Chúc Động 3-1 THPT Nguyễn Tất Thành Thanh Xuân
Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 0-1 THPT Vân Tảo
Bảng AA: THPT Văn Hiến 0-1 THPT Ngôi sao Hà Nội
Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 1-1 THPT Xuân Phương
Bảng D: THPT Tự Lập 1-0 THPT Hoàng Mai
Bảng X: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Hà Thành
Bảng E: THPT Nguyễn Văn Cừ 5-0 THPT Việt Úc Hà Nội
Bảng G: THPT Đồng Quan 2-0 THPT Lê Quý Đôn Đống Đa
Bảng G: THPT Phú Xuyên A 0-0 THPT Trí Đức
Bảng I: THPT Phúc Thọ 0-1 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
Bảng AA: THPT Chuyên KHXH-NV 1-3 THPT Quang Trung Hà Đông
Bảng B: THPT Einstein 0-2 THPT Nguyễn Trãi Ba Đình