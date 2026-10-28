Hình ảnh loạt trận chiều 28-10

Bảng L: THPT Hoàng Long 2-5 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 4-0 THPT Hồ Tùng Mậu
Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0-0 THPT Ngọc Hồi
Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 2-1 THPT KHGD
Bảng Q: THPT Thọ Xuân 1-1 THPT Phúc Lợi
Bảng R: THPT Xa La 1-0 THPT Olympia
Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội
Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội
Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 3-1 THPT Trần Phú Hoàn Kiếm
Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình 2-2 THPT Hoàng Mai
Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 0-0 THPT Đan Phượng
Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Lương Văn Can
THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên
THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng
THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá