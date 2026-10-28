Hình ảnh loạt trận chiều 28-10

Giữa lòng Thủ đô, hành trình hòa nhập của những đứa trẻ khuyết tật trí tuệ luôn đong đầy bao nỗi trăn trở của cha mẹ. Thấu hiểu điều đó, sự chung tay trách nhiệm từ các cấp, ngành, tổ chức xã hội và đặc biệt là sự kiên trì, tận tụy của các thầy cô giáo đã mở ra những lớp đào tạo nghề sơ cấp thiết thực.