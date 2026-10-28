Giáo dục

Hình ảnh loạt trận chiều 28-10

Hình ảnh từ 15 trận đấu chiều 28-10 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
12 liên quanGốc
Bảng L: THPT Hoàng Long 2-5 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Bảng L: THPT Hoàng Long 2-5 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 4-0 THPT Hồ Tùng Mậu

Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 4-0 THPT Hồ Tùng Mậu

Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0-0 THPT Ngọc Hồi

Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0-0 THPT Ngọc Hồi

Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 2-1 THPT KHGD

Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 2-1 THPT KHGD

Bảng Q: THPT Thọ Xuân 1-1 THPT Phúc Lợi

Bảng Q: THPT Thọ Xuân 1-1 THPT Phúc Lợi

Bảng R: THPT Xa La 1-0 THPT Olympia

Bảng R: THPT Xa La 1-0 THPT Olympia

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 2-0 THPT Việt Úc Hà Nội

Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 3-1 THPT Trần Phú Hoàn Kiếm

Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 3-1 THPT Trần Phú Hoàn Kiếm

Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình 2-2 THPT Hoàng Mai

Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình 2-2 THPT Hoàng Mai

Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 0-0 THPT Đan Phượng

Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều 0-0 THPT Đan Phượng

Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Lương Văn Can

Bảng R: THPT Lomonoxop 0-1 THPT Lương Văn Can

THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

THPT Dewey Ocean Park 0-1 THPT Kim Liên

THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

THPT Vinschool Ocean Park 1-2 THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

THPT Hoàng Văn Thụ 2-2 THPT Dương Xá

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-loat-tran-chieu-28-10-post673706.antd