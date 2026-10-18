Giáo dục

Hình ảnh loạt trận chiều 18-10

Hình ảnh 15 trận đấu lượt trận chiều 18-10, thuộc vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

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4 liên quanGốc
Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 2-2 THPT Ngọc Hồi

Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 2-2 THPT Ngọc Hồi

Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất 1-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Bảng I: THPT Phan Huy Chú Thạch Thất 1-1 THPT Nguyễn Du Thanh Oai

Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 0-5 THPT Thạch Bàn

Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 0-5 THPT Thạch Bàn

Bảng K: THPT Alfred Nobel 1-5 THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân

Bảng K: THPT Alfred Nobel 1-5 THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân

Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 5-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Bảng Ư: THPT Lê Lợi Hà Đông 5-0 THPT Đinh Tiên Hoàng

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 2-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 2-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh

Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 0-2 THPT Đoàn Kết HBT

Bảng O: THPT Bắc Lương Sơn 0-2 THPT Đoàn Kết HBT

Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất 3-0 THPT Dewey Tây Hồ Tây

Bảng P: THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất 3-0 THPT Dewey Tây Hồ Tây

Bảng T: THPT Phenikaa 5-1 THPT Đa Trí Tuệ

Bảng T: THPT Phenikaa 5-1 THPT Đa Trí Tuệ

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-1 THPT Chuyên Sư phạm

Bảng Ư: THPT Marie Curie Long Biên 1-1 THPT Chuyên Sư phạm

Bảng R: THPT Xa La 0-0 THPT Lương Văn Can

Bảng R: THPT Xa La 0-0 THPT Lương Văn Can

Bảng T: THPT Thực Nghiệm 6-0 THPT Tạ Quang Bửu

Bảng T: THPT Thực Nghiệm 6-0 THPT Tạ Quang Bửu

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-loat-tran-chieu-18-10-post672502.antd