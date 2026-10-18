Hình ảnh loạt trận chiều 18-10

Ở vùng cao Sín Chéng, có một thời cái đói, cái nghèo và những nếp nghĩ cũ khiến con đường đến trường của trẻ trở nên chông chênh. Hôm nay, sự học nơi vùng cao này đã có nhiều đổi thay. Với nhiều cách làm, tinh thần hiếu học dần trở thành một phần trong đời sống cộng đồng, gieo thêm niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn từ con chữ.