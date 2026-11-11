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Hình ảnh loạt trận chiều 11-11

Những hình ảnh nóng từ loạt trận chiều 11-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
20 liên quanGốc
Bảng X: THPT Đỗ Mười 2-2 THPT Hà Thành

Bảng X: THPT Đỗ Mười 2-2 THPT Hà Thành

Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 1-1 THPT Nguyễn Văn Huyên

Bảng Y: THPT Vinschool The Harmony 1-1 THPT Nguyễn Văn Huyên

Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 0-1 THPT MAY

Bảng Y: THPT Hữu Nghị T78 0-1 THPT MAY

Bảng Z: THPT Tây Hồ 2-1 THPT Lạc Long Quân

Bảng Z: THPT Tây Hồ 2-1 THPT Lạc Long Quân

Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú 15-1 THPT Hà Nội Academy

Bảng Z: THPT Minh Khai Kiều Phú 15-1 THPT Hà Nội Academy

Bảng BB: THPT Tân Lập 1-2 THPT Hà Nội Amsterdam

Bảng BB: THPT Tân Lập 1-2 THPT Hà Nội Amsterdam

Bảng CC: THPT Khương Đình 2-0 THPT Nguyễn Siêu

Bảng CC: THPT Khương Đình 2-0 THPT Nguyễn Siêu

Bảng CC: THPT Khương Đình 2-0 THPT Nguyễn Siêu

Bảng CC: THPT Khương Đình 2-0 THPT Nguyễn Siêu

Bảng CC: THPT Chu Văn An 1-0 THPT Quang Trung Đống Đa

Bảng CC: THPT Chu Văn An 1-0 THPT Quang Trung Đống Đa

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 0-0 THPT Nguyễn Văn Cừ

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 0-0 THPT Nguyễn Văn Cừ

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 0-0 THPT Nguyễn Văn Cừ

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 0-0 THPT Nguyễn Văn Cừ

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 0-0 THPT Nguyễn Văn Cừ

Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông 0-0 THPT Nguyễn Văn Cừ

Bảng BB: THPT Đống Đa 2-4 THPT Phan Đình Phùng

Bảng BB: THPT Đống Đa 2-4 THPT Phan Đình Phùng

Bảng BB: THPT Đống Đa 2-4 THPT Phan Đình Phùng

Bảng BB: THPT Đống Đa 2-4 THPT Phan Đình Phùng

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-loat-tran-chieu-11-11-post675335.antd