Hình ảnh loạt trận chiều 11-11

Ngày 14 - 15/11, tại Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) và trên nền tảng trực tuyến, hơn 1.000 học sinh, sinh viên, giáo viên, kỹ sư và người trẻ yêu khoa học sẽ cùng khai thác dữ liệu mở của NASA để tìm lời giải cho 14 thử thách về Trái đất và không gian vũ trụ.