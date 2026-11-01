Hình ảnh loạt trận chiều 1-11

Bảng Z: THPT Lạc Long Quân 5-2 THPT Hà Nội Academy
Bảng W: THPT Chúc Động 1-1 THPT Vân Tảo
Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 1-1 THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân
Bảng AA: THPT Văn Hiến 1-0 THPT Quang Trung Hà Đông
Bảng D: THPT Đông Kinh 1-3 THPT Hoàng Mai
Bảng BB: THPT Tân Lập 1-0 THPT Đống Đa
Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 4-1 THPT Marie Curie Hà Đông
Bảng CC: THPT Chu Văn An 2-0 THPT Khương Đình
Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-1 THPT Green City Academy
Bảng A: THPT Vinschool Times City 2-4 THPT Nguyễn Trãi Thường Tín
Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 5-0 THPT Einstein
Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình 0-3 THPT Xuân Phương
, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 1-2 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Bảng C: THPT Xuân Đỉnh 0-0 THPT Khương Hạ
Bảng A: THPT Quốc Oai 3-4 THPT Đại Mỗ