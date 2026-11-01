Hình ảnh loạt trận chiều 1-11

Chiều 28/10 vừa qua, tại phường Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng. Trong đó, công bố quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng bổ nhiệm ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng trước sáp nhập với BQL rừng đặc dụng Đà Nẵng, giữ chức vụ Giám đốc BQL rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng.