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Hình ảnh loạt trận chiều 1-11

Những hình ảnh nóng hổi từ loạt trận chiều 1-11 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
3 liên quanGốc
Bảng Z: THPT Lạc Long Quân 5-2 THPT Hà Nội Academy

Bảng Z: THPT Lạc Long Quân 5-2 THPT Hà Nội Academy

Bảng W: THPT Chúc Động 1-1 THPT Vân Tảo

Bảng W: THPT Chúc Động 1-1 THPT Vân Tảo

Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 1-1 THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân

Bảng W: THPT FPT Tây Hà Nội 1-1 THPT Ng Tất Thành Thanh Xuân

Bảng AA: THPT Văn Hiến 1-0 THPT Quang Trung Hà Đông

Bảng AA: THPT Văn Hiến 1-0 THPT Quang Trung Hà Đông

Bảng D: THPT Đông Kinh 1-3 THPT Hoàng Mai

Bảng D: THPT Đông Kinh 1-3 THPT Hoàng Mai

Bảng BB: THPT Tân Lập 1-0 THPT Đống Đa

Bảng BB: THPT Tân Lập 1-0 THPT Đống Đa

Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 4-1 THPT Marie Curie Hà Đông

Bảng BB: THPT Hà Nội Amsterdam 4-1 THPT Marie Curie Hà Đông

Bảng CC: THPT Chu Văn An 2-0 THPT Khương Đình

Bảng CC: THPT Chu Văn An 2-0 THPT Khương Đình

Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-1 THPT Green City Academy

Bảng CC: THPT Quang Trung Đống Đa 1-1 THPT Green City Academy

Bảng A: THPT Vinschool Times City 2-4 THPT Nguyễn Trãi Thường Tín

Bảng A: THPT Vinschool Times City 2-4 THPT Nguyễn Trãi Thường Tín

Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 5-0 THPT Einstein

Bảng B: THPT Lê Văn Thiêm 5-0 THPT Einstein

Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình 0-3 THPT Xuân Phương

Bảng B: THPT Nguyễn Trãi Ba Đình 0-3 THPT Xuân Phương

, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 1-2 THPT Huỳnh Thúc Kháng

, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng 1-2 THPT Huỳnh Thúc Kháng

Bảng C: THPT Xuân Đỉnh 0-0 THPT Khương Hạ

Bảng C: THPT Xuân Đỉnh 0-0 THPT Khương Hạ

Bảng A: THPT Quốc Oai 3-4 THPT Đại Mỗ

Bảng A: THPT Quốc Oai 3-4 THPT Đại Mỗ

Lê Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-loat-tran-chieu-1-11-post674146.antd