Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài 36,3km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội.

Hiện nay, các xã, phường nằm trong phạm vi dự án đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phá dỡ các công trình đã được người dân bàn giao.

Trên đường Giải Phóng, đoạn qua địa bàn phường Tương Mai, nhiều hộ dân tất bật di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Một số cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng treo biển thanh lý, xả hàng, một số khác đã đóng cửa, tháo biển hiệu.

Một số hộ dân đã hoàn tất bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai phá dỡ. Tại khu vực số nhà 415 và 417 đường Giải Phóng, các phương tiện, máy móc hạng nặng đã được huy động để phá dỡ các công trình trên đất.

Những ngôi nhà đang được phá dỡ, mái đã được tháo bỏ hoàn toàn, tường nhà nham nhở, gạch đá ngổn ngang, để lộ khoảng trống bên trong.

UBND phường Tương Mai cho biết đang triển khai việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân nằm trong khu vực ảnh hưởng. Theo phương án được phê duyệt, đợt đầu tiên có 34 hộ dân được chi trả với tổng số tiền 439 tỷ đồng.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua phường Phương Liệt ảnh hưởng tới 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ. Dự án cũng tác động đến 3 khu tập thể cũ 5 tầng với 195 căn hộ, một khu tập thể 2 tầng gồm 20 căn hộ và khoảng 42.667,2m² đất giao thông do UBND phường quản lý.

Hiện nay, một số hộ dân đã chủ động di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao cho chính quyền địa phương.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Minh (phường Phương Liệt) là một trong những hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng cho chính quyền. Ông cho biết gia đình ông rất ủng hộ dự án nên đã chủ động dọn nhà và đi thuê nhà từ 2 tháng trước.

"Nhà tôi hiện tại chỉ còn cái máy giặt, tủ lạnh và một cái tivi. Đồ đạc đã được dọn dẹp sạch sẽ", ông Minh nói.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ sẽ có mặt cắt ngang 90m với 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, mỗi bên 3 làn. Dự án có tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.