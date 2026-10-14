Hình ảnh loạt máy cứu tim khẩn cấp nơi công cộng ở Khánh Hòa

Máy khử rung tim tự động (AED) còn được người dân nôm na gọi là máy cứu tim khẩn cấp, dùng trong những tình huống bất thường, nhất là ở nơi công cộng.

Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, loại máy này giúp người cấp cứu xử trí ban đầu khi phát hiện một người bị ngừng tim đột ngột, thường do nhồi máu cơ tim, hội chứng mạch vành cấp, điện giật, đuối nước... Máy có thể hướng dẫn người sử dụng bằng giọng nói, phân tích nhịp tim của người gặp nạn và hỗ trợ thực hiện ép tim ngoài lồng ngực thông qua những lời nhắc trong quá trình sử dụng.

Là địa phương phát triển du lịch sôi động, Khánh Hòa đã chú trọng đến chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng và triển khai máy khử rung tim tự động (AED) tại nơi công cộng, các khu du lịch trọng điểm, danh thắng và bãi biển…

Ngày 14/10, bác sĩ Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa (đơn vị phụ trách lắp đặt máy khử rung tim tự động (AED) và đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng), cho biết đến nay, đơn vị đã lắp đặt tổng cộng 15 máy AED tại các địa điểm công cộng, gồm khu vực du lịch trọng điểm, điểm tham quan nổi tiếng và bãi biển đông người...

Triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng ở Khánh Hòa. Ảnh: Đ. Hưng.

Cụ thể, dọc bờ biển Nha Trang đã có 10 máy (bãi xe số 5, bãi xe số 2, trạm cứu hộ số 1, trạm cứu hộ số 2, trạm trật tự đô thị, danh thắng Hòn Chồng, nhà hát Đó, Four Seasons, khu nhà hàng Thùy Dương, bảo tàng Hải Dương Học).

Còn tại các khu, vùng du lịch trọng điểm ở Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đã có 5 máy (resort Vĩnh Hy, Kite School, công viên phường Ninh Chữ, Aniise Villa Resort và Tháp Pô Klong Garai).

Theo bác sĩ Thi, tại mỗi nơi lắp đặt máy khử rung tim tự động, đơn vị đều tổ chức đào tạo kỹ càng về sơ cấp cứu cộng đồng, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người dân, nhân viên cứu hộ và người quản lý điểm du lịch, giúp họ chủ động hơn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp.

Những người được đào tạo tại các khu vực đặt máy khử rung tim tự động rất hồ hởi, tích cực tiếp thu kiến thức do nhân viên y tế hướng dẫn. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ về sự hữu ích của máy khử rung tim tự động, cũng như kỹ năng cấp cứu hồi sinh tim phổi đã học.

Ở mỗi điểm đặt máy khử rung tim tự động đều có bảng hướng dẫn sử dụng. Ảnh: Đ. Hưng.

Bên cạnh đó, họ nắm vững quy trình sử dụng máy khử rung tim tự động. Cụ thể, khi kiểm tra và phát hiện một người không thở bình thường, thở ngáp…, cần gọi ngay cấp cứu 115 và lấy máy AED. Sau đó, khẩn trương bật máy, dán miếng điện cực của máy lên ngực trần của người gặp nạn, để máy phân tích nhịp tim và không chạm vào người này trong quá trình phân tích. Tiếp theo, nếu máy yêu cầu sốc điện thì nhấn nút đỏ đang nhấp nháy; nếu máy không yêu cầu sốc điện, cần bắt đầu CPR (hồi sức tim phổi bằng cách ép tim và thổi ngạt để cứu người ngừng thở, ngừng tim…).

Thực tế, trong tình huống ngừng tim đột ngột, thời gian rất quan trọng. Khi người có mặt tại hiện trường biết cách hành động sớm, ép tim đúng cách và sử dụng máy khử rung tim tự động kịp thời, cơ hội sống của người gặp nạn được cải thiện đáng kể trong lúc chờ đội ngũ cấp cứu chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

BS.CKII Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm sâu sắc đến việc chăm lo sức khỏe cho người dân địa phương và khách du lịch. Vì vậy, việc lắp đặt máy khử rung tim tự động tại nơi công cộng là một khâu quan trọng trong chiến lược cấp cứu ngoại viện, được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, ủng hộ.

"Sắp tới có thêm nguồn tài trợ máy khử rung tim tự động, chúng tôi tiếp tục lắp đặt tại nhiều nơi như khu dân cư đông đúc, trường học, siêu thị…", bác sĩ Khoa nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Khoa, việc lắp đặt máy khử rung tim tại nơi công cộng và đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng cho người dân, nhân viên… ở khu vực đặt máy là rất quan trọng. Ví dụ, một người đang tắm biển gặp vấn đề tim mạch, bị ngất và không thở được thì có thể nhanh chóng tiếp cận máy khử rung tim tự động và được người có kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng hỗ trợ trong lúc chờ đội ngũ cấp cứu chuyên nghiệp đến.

Việc lắp đặt máy khử rung tim tự động tại nơi công cộng cũng phù hợp với sự phát triển của các đô thị du lịch, nơi tập trung đông người và hướng đến xây dựng đô thị văn minh…

Dưới đây là chùm ảnh về hệ thống máy khử rung tim tự động được lắp đặt tại nhiều địa điểm ở Khánh Hòa.

Các chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng tại những nơi đặt máy khử rung tim tự động. Ảnh: T. Tâm.

Lắp máy khử rung tim tự động ở khu vực bãi xe số 2 dọc bờ biển Nha Trang. Ảnh: T.Tâm.

Vị trí đặt máy được che mưa, chắn nắng cẩn thận. Ảnh: T.Tâm.

Lắp đặt máy khử rung tim tự động tại Viện Hải dương học, nơi thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên và du khách trong nước, quốc tế. Việc bố trí máy tại đây góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thiết bị khử rung tim, hỗ trợ cấp cứu kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Máy khử rung tim được đặt ở vị trí dễ lấy và sử dụng. Ảnh: T.Tâm.

Đặt máy khử rung tim tự động tại Khu danh thắng Hòn Chồng, ở bờ biển phía Bắc Nha Trang. Ảnh: T.Tâm.

Đưa máy đến lắp đặt tại địa điểm công cộng trọng điểm ở Nam Khánh Hòa. Ảnh: T.Tâm.

Máy khử rung tim tự động thường được đặt ở vị trí bảo quản tốt nhưng vẫn dễ nhận diện, thuận tiện lấy sử dụng khi cần. Ảnh: T.Tâm.

Mỗi chiếc máy khử rung tim tự động tuy nhỏ gọn nhưng có tác dụng lớn khi có người gặp sự cố tim mạch khẩn cấp. Ảnh: T.Tâm.

Tại các điểm đặt máy khử rung tim tự động ở nơi công cộng tại Khánh Hòa đều có bảng hướng dẫn dễ hiểu, dễ sử dụng. Ảnh: T.Tâm.