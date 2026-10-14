Hình ảnh Lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TPHCM

Công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Cao Bằng ra đời và trưởng thành cùng phong trào cách mạng của quê hương. Ngày 25/5/1948, Tiểu ban Tổ chức thuộc Ban Tổ chức - Kiểm tra tỉnh được thành lập, đánh dấu sự ra đời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vững lòng trung thành với Đảng, tận tuỵ với công việc, công tâm, khách quan, vượt khó và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Truyền thống đó được hun đúc thành phương châm “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.