Hình ảnh Lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TPHCM
Sáng nay (14-10), tại TPHCM, diễn ra trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Sau lễ viếng, Lễ truy điệu tại công viên Lê Thị Riêng, Đoàn xe nghi lễ chở hài cốt các liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố để an nghỉ. Tại Lễ an táng có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/hinh-anh-le-an-tang-hai-cot-liet-sy-tai-nghia-trang-liet-sy-tphcm_198766.html