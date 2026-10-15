Hình ảnh không có trên phim 'Căn nhà không mái che', Duy Hưng nhí nhảnh bên Huyền Lizzie

'Căn nhà không mái che' là phim đầu tiên Duy Hưng và Huyền Lizzie đóng cặp. Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet đến tận bây giờ Duy Hưng vẫn không đọc đúng tên mình.

Huyền Lizzie bất ngờ khi trực tiếp làm việc cùng Duy Hưng. "Sau mỗi cảnh quay, anh luôn hỏi tôi: "Em thấy phân đoạn vừa rồi thế nào, đã 'đời' chưa hay có cần làm lại không?" Anh ấy thực sự tập trung cao độ cho vai diễn, tỉ mỉ đến từng tiểu tiết. Làm việc với một đồng nghiệp chuyên nghiệp như vậy thúc đẩy tôi phải nâng tầm bản thân và nghiêm túc hơn. Anh Hưng khi rời máy quay hay đùa vui để giải tỏa áp lực, giữ không khí dễ chịu trên trường quay nhưng khi đã vào bấm máy diễn hay, rất đời", cô chia sẻ.

'Căn nhà không mái che' là phim thứ 3 Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam diễn cùng nhau. Nữ diễn viên cho biết Doãn Quốc Đam là người tạo cảm xúc cho bạn diễn cực tốt.

Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam chụp ảnh tình tứ ở hậu trường phim. Đây là lần đầu tiên họ đóng vợ chồng trên phim.

Các diễn viên tranh thủ làm kiểu ảnh kỷ niệm trước khi quay cảnh Hạnh và Bình ra toà ly hôn với phân đoạn đẫm nước mắt.

Đóng vai người phụ nữ tần tảo trên phim nhưng ở hậu trường Huyền Lizzie rất 'nhây' và hài hước.

Huyền Lizzie cùng Thu Hà Ceri ở hậu trường phim. Dù chênh nhau 12 tuổi, họ vào vai mẹ con con ăn ý. Trước đó, Thu Hà Ceri góp mặt trong "Thương ngày nắng về" nhưng không có cảnh chung với đàn chị.

Ba mẹ con trên phim tạo dáng hài hước ở đồi chè.

Dù quá trình quay phim vất vả nhưng các diễn viên vẫn tranh thủ ghi lại kỷ niệm trên bối cảnh mỗi khi rời máy quay.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Huyền Lizzie ra chợ đồ cũ sắm đồ cho Hạnh mặc trên phim với chi phí thấp. Đây cũng là bộ phim nữ diễn viên phải hy sinh ngoại hình nhiều nhất.

Huyền Lizzie ở hậu trường 'Căn nhà không mái che':

Ảnh, video: NVCC