Hình ảnh khác lạ của 'ngõ khổ' 381 Nguyễn Khang ở Hà Nội

Toàn cảnh dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng.

Ngõ 381 Nguyễn Khang là tuyến giao thông kết nối khu vực phố Thành Thái, Duy Tân với đường Nguyễn Khang, tạo hướng lưu thông sang đường Láng. Tuy nhiên, mặt đường chật hẹp, nhiều đoạn xuống cấp với những ổ gà, ổ voi khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lớn cùng lưu thông qua tuyến ngõ thường xuyên gây ùn ứ. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, khiến ngõ 381 Nguyễn Khang được người dân gọi là con ngõ “đau khổ” của Hà Nội.

Từ cuối tháng 6/2026, phường Cầu Giấy triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, phục vụ kết nối với đường Vành đai 2,5.

Đến nay, sau gần 4 tháng triển khai, khu vực dự án đã chuyển sang giai đoạn thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Sau khi các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng được tháo dỡ, mặt bằng tuyến ngõ dần được mở rộng, tạo điều kiện triển khai những hạng mục tiếp theo.

Quan sát từ trên cao, phạm vi thi công hiện rõ trên toàn tuyến. Thay cho những đoạn đường nhỏ hẹp trước đây là mặt bằng rộng hơn, đang được tổ chức thi công để hình thành tuyến đường theo thiết kế.

Tại công trường, công nhân cùng máy móc, thiết bị tập trung triển khai các hạng mục. Nhiều vị trí được đào mở để thi công hệ thống thoát nước; vật liệu xây dựng và các cấu kiện phục vụ công trình được tập kết dọc tuyến.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được triển khai trước khi hoàn thiện mặt đường và những công trình phụ trợ.

Theo thiết kế, tuyến ngõ được mở rộng với mặt cắt ngang khoảng 21,25m, gồm lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m. Dự án còn đầu tư hệ thống chiếu sáng, cây xanh và hệ thống thoát nước, đấu nối với mạng lưới thoát nước chung của thành phố. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước được kỳ vọng cải thiện khả năng tiêu thoát nước tại ngõ 381 Nguyễn Khang và khu vực phố Hoa Bằng, nơi tình trạng úng ngập đã tồn tại trong nhiều năm.

Để triển khai công trình, gần 7.500m² đất thuộc phạm vi dự án đã được thu hồi, liên quan đến 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, phần lớn là đất ở. Đến cuối tháng 8/2026, các trường hợp liên quan đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án bước vào giai đoạn thi công.

Theo UBND phường Cầu Giấy, hiện trạng ngõ 381 Nguyễn Khang có mặt cắt nhỏ, hạ tầng xuống cấp và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn tác động đến hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.

Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, đồng thời khớp nối với đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị mới Dịch Vọng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối với phố Thành Thái và khu vực Duy Tân, góp phần tăng khả năng lưu thông giữa các trục Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3.

Công trình được kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại khu vực, cải thiện điều kiện đi lại và góp phần chỉnh trang đô thị.