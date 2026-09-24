Hình ảnh Justin Bieber biểu diễn tại công viên đang gây xôn xao

Justin Bieber bất ngờ tổ chức một buổi biểu diễn ngẫu hứng tại MacArthur Park - công viên nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ. Theo Page Six, chuyến ghé thăm này không đơn thuần là một màn trình diễn bất chợt mà xuất phát từ mong muốn hỗ trợ cộng đồng người vô gia cư tại khu vực.

Cụ thể, hôm 22/9, Justin Bieber xuất hiện tại MacArthur Park và biểu diễn một số ca khúc trong sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ 32 tuổi mang đến không khí sôi động cho những người có mặt tại công viên, thậm chí còn thoải mái chơi cajón trong lúc trình diễn.

Justin Bieber xuất hiện tại MacArthur Park và biểu diễn một số ca khúc trong sự nghiệp của mình.

Một nguồn tin thân cận với Justin Bieber tiết lộ nam ca sĩ không chỉ mang âm nhạc đến cho những người tình cờ có mặt tại đây mà còn chuẩn bị nhiều vật dụng thiết yếu. “Justin có một trái tim vô cùng sâu sắc dành cho cộng đồng người vô gia cư ở Los Angeles và đến công viên để cung cấp các nguồn lực hỗ trợ, thực phẩm, quần áo và hy vọng”, nguồn tin chia sẻ.

Chưa rõ Justin Bieber có mang theo quần áo từ thương hiệu Skylrk của mình, hàng hóa còn lại từ các buổi hòa nhạc trước đó hay mua trực tiếp tại một cửa hàng địa phương. Tuy nhiên, Daniel Orea - quản lý Annie’s Bakery Cafe gần nơi nam ca sĩ biểu diễn cho biết ông tận mắt chứng kiến Justin cùng bạn bè phát những túi giấy nhỏ cho những người vô gia cư ở khu vực lân cận.

Đáng chú ý, hai người trong ê-kíp của Justin Bieber còn mua toàn bộ số bánh donut vừa được làm tại tiệm để phát cho đám đông đang có mặt.

Justin Bieber cùng bạn bè phát những túi giấy nhỏ cho những người vô gia cư ở khu vực lân cận.

Màn biểu diễn bất ngờ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Justin Bieber xuất hiện với tinh thần vui vẻ, vừa hát vừa chơi cajón. Nam ca sĩ cũng dành thời gian giao lưu với người hâm mộ, chụp ảnh selfie cùng khán giả và đặc biệt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến một người hâm mộ may mắn.

Đây không phải lần đầu Justin Bieber gắn bó với MacArthur Park. Năm 2021, nam ca sĩ từng xuất hiện tại MacArthur Park Visual and Performing Arts Elementary và biểu diễn hai ca khúc tại đây.

Chuyến ghé thăm lần này diễn ra trong bối cảnh chính quyền địa phương đang nỗ lực cải thiện khu vực vốn được biết đến với tình trạng tội phạm, sử dụng ma túy và rác thải. Đầu tháng 9, Biện lý quận Los Angeles - Nathan Hochman từng tổ chức một buổi dã ngoại để ghi nhận những chuyển biến tích cực tại khu vực.

Justin Bieber cũng có lịch sử hoạt động hỗ trợ cộng đồng người vô gia cư ở Los Angeles. Tháng 2/2020, nam ca sĩ hợp tác với Alexandria House - một cơ sở lưu trú chuyển tiếp dành cho phụ nữ và trẻ em trong chiến dịch ra mắt MV Intentions kết hợp cùng Quavo. MV kể câu chuyện của ba người phụ nữ đang đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cho thấy Justin Bieber và rapper Quavo hỗ trợ họ theo đuổi mục tiêu học tập, nghề nghiệp.

Justin Bieber cũng có lịch sử hoạt động hỗ trợ cộng đồng người vô gia cư ở Los Angeles.

Sau đó, Justin Bieber thành lập Intentions Fund nhằm hỗ trợ Alexandria House trong công việc giúp đỡ phụ nữ và các gia đình đang trải qua tình trạng vô gia cư.

Về âm nhạc, màn trình diễn tại MacArthur Park diễn ra hơn hai tháng sau khi Justin Bieber biểu diễn Everything Hallelujah tại FIFA World Cup 2026. Đầu năm nay, anh cũng đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính tại Coachella, mang đến set diễn chủ yếu gồm các ca khúc mới cùng một số bản hit quen thuộc như Beauty And A Beat và One Less Lonely Girl.