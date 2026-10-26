Hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình lan truyền trên mạng, thực hư ra sao?

Hình ảnh đăng tải trên Reddit một chiếc iPhone Duo bị nghi ngờ AI can thiệp. Nguồn: Reddit

Hình ảnh màn hình nứt gây tranh cãi

Theo Cult of Mac, nhiều hình ảnh được chia sẻ trên Reddit, X và các nền tảng khác cho thấy màn hình bên trong iPhone Duo bị nứt dọc đường gấp, kèm những dải điểm ảnh sáng bất thường.

Một số người dùng nghi ngờ hình ảnh bị làm giả bằng trí tuệ nhân tạo (AI), viện dẫn những chi tiết bất thường trong ảnh, chẳng hạn hình dáng bàn tay hoặc bề mặt màn hình có vẻ bóng hơn dự kiến.

Quản trị viên Reddit lưu ý các hình ảnh này chưa được xác minh, không thể khẳng định là thật hay giả. Nhiều ảnh cũng thiếu thông tin về hoàn cảnh hư hỏng nên chưa thể xác định nguyên nhân.

Trước đó, tháng 9/2026, Lead Stories kiểm chứng một hình ảnh được cho là cho thấy iPhone Duo xuất hiện nếp gấp rõ rệt sau ba tháng sử dụng. Hai công cụ phát hiện nội dung AI đều đánh giá hình ảnh có khả năng cao được tạo bằng AI. Đáng chú ý, các phiên bản hình ảnh trước đó không cho thấy dấu hiệu hư hỏng tương tự.

Một trường hợp khách hàng được đổi máy iPhone khi gặp vấn đề lỗi màn hình

Ngày 23/10, một người dùng tại Melbourne, Australia, cho biết chiếc iPhone Duo của mình bị nứt màn hình bên trong sau khoảng 6 giờ sử dụng và chưa đến 20 lần gập mở.

Theo lời kể, sự cố xảy ra khi người này mở máy để giới thiệu với bạn. Họ cảm thấy có dấu hiệu bất thường ở khu vực gần bản lề, sau đó nghe thấy tiếng động giống tiếng kính vỡ và phát hiện màn hình bị nứt dọc theo đường gấp.

Theo PhoneArena, người dùng đã cung cấp hình ảnh và giấy tờ sửa chữa của Apple cho quản trị viên Reddit. Bài đăng được đánh dấu là có bằng chứng hỗ trợ lời kể. Người này cũng cho biết Apple Store đã đổi thiết bị ngay tại cửa hàng. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến màn hình bị nứt chưa được xác minh độc lập.

Trong khi đó, MacRumors ghi nhận thêm các hình ảnh được cho là cho thấy màn hình iPhone Duo bị nứt. Tuy nhiên, thông tin về hoàn cảnh xảy ra sự cố ở nhiều trường hợp còn hạn chế. Một số người đánh giá thiết bị trước khi mở bán cho biết đã thử gập mở nhiều lần mà không gặp vấn đề, nhưng những thử nghiệm này chưa đủ để xác định tỷ lệ hỏng hóc trong quá trình sử dụng thực tế.

Đến thời điểm các bài viết được công bố, chưa có kết luận chính thức xác định nguyên nhân các trường hợp nứt màn hình được phản ánh. Để đánh giá độ bền của iPhone Duo, cần thêm thông tin xác minh về từng sự cố và dữ liệu đủ lớn về tỷ lệ hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Nguồn: Tổng hợp