Hình ảnh hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m, cao 10m, nhằm bảo đảm không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m, cao 10m, nhằm bảo đảm không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với nhịp chính hình dáng lá dừa, chính thức kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, công trình kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Vòm thép dài 187m được các tàu lai dắt vào mố trụ cầu. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Toàn cảnh sà lan chở nhịp chính được đưa vào vị trí hợp long dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Mịnh Linh -TTXVN

Toàn cảnh sà lan chở nhịp chính được đưa vào vị trí hợp long dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Mịnh Linh -TTXVN

Khi tiến hành hợp long, sà lan được xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01, TC02, đưa khung vòm cầu chính vào đúng vị trí để kết nối với các mố trụ. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Các kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, chuẩn bị cho quá trình hợp long dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Đội thi công tiến hành định vị, hiệu chỉnh cao độ để đưa sà lan chở nhịp chính vào đúng vị trí. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Các kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường sáng 21/10/2026. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Quá trình căn chỉnh, hạ tải được hỗ trợ bằng hệ thống kích thủy lực và xe tự hành đa trục SPMT, kết hợp bơm nước dằn vào sà lan để tăng trọng lượng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Sà lan chở nhịp chính được xoay ngang và được các tàu lai dắt từng bước đưa nhịp cầu vào vị trí lắp đặt giữa hai phần cầu đã thi công. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Các tàu lai dắt từng bước đưa nhịp cầu vào vị trí lắp đặt giữa hai phần cầu đã thi công. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Khu vực công trường dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng 21/10/2026. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Khu vực công trường dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng 21/10/2026. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị tặng quà cho nhà thầu thi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN