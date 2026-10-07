Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội), đến 22h ngày 7/10, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy khiến 2 người đàn ông (đều là thợ sửa xe) tử vong.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, xưởng sửa xe bị cháy được cải tạo từ phần sân của một ngôi nhà 2 tầng. Xung quanh xưởng được xây kín bằng tường gạch, phía trên lợp mái tôn và có một gác xép; tổng diện tích xưởng khoảng 25m².

Tại hiện trường, nhiều xe máy bị cháy đen. Bên cạnh đó có nhiều máy móc phục vụ việc sửa chữa xe máy và các thùng đựng dầu.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, cơ sở này được hai người đàn ông thuê khoảng 2 tháng nay để làm nơi sửa chữa xe máy và ở.

Trước đó, khoảng 18h21 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo cháy tại một cơ sở sửa chữa xe máy ở thôn La Phù. Nhân chứng tại hiện trường cho biết có 2 người mắc kẹt bên trong.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 19h, đám cháy được dập tắt. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đưa 2 thi thể nạn nhân ra bên ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.