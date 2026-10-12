Hình ảnh đồng bào Khmer đón mừng Lễ Sene Dolta đầm ấm, hạnh phúc

Sáng 12/10, nhiều gia đình đồng bào dân tộc Khmer ở miền Tây đã chuẩn bị các món ăn để dâng lên bàn thờ tổ tiên để bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến ông bà, tổ tiên đã khuất. Đây là ngày cuối của Lễ Sene Dolta năm 2026 và những loại bánh không thể thiếu trong 3 ngày qua là bánh tét, bánh gừng.

Tại Lễ mừng Sene Dolta năm 2026 do Thành ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức tại chùa Đay Om Pu, xã Phú Giao có chương trình sân khấu hóa Lễ Sene Dolta. Trong ngày đầu của Lễ diễn ra hình ảnh sum họp gia đình để cúng đón ông bà và mọi người vui vẻ dùng cơm.

Ngày thứ 2 của Lễ Sene Dolta (lễ chính), các thành viên trong gia đình đồng bào Khmer mang cơm, bánh, trái cây cùng lễ vật đến chùa. Chư Tăng sau đó thực hiện nghi thức tụng kinh cầu an, cầu siêu và thực hiện lễ đặt bát hội. Ngày cuối của Lễ Sene Dolta, mỗi gia đình làm 1-2 chiếc thuyền nhỏ bằng bẹ chuối, gắn thêm cờ phướn, hình nộm tượng trưng cho tổ tiên cùng các lễ vật như gạo, muối, tiền, vàng mã… rồi thắp hương thả xuống sông hoặc kênh rạch gần nhà với ý nghĩa tiễn đưa ông bà.

Phát biểu tại Lễ mừng Sene Dolta, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nói rằng với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và sự đồng hành trách nhiệm của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể đồng bào Khmer, công tác dân tộc và việc chăm lo đời sống đồng bào Khmer trên địa bàn sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; đồng bào Khmer sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Cần Thơ Lâm Hoàng Mẫu, tại Lễ mừng Sene Dolta tổ chức tại chùa Đay Om Pu, lãnh đạo thành phố đã tặng 20 phần quà cho hộ nghèo (mỗi phần 1 triệu đồng); Hội đồng hương TP Cần Thơ tặng 50 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn (mỗi phần 1 triệu đồng).

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học TP Cần Thơ cũng trao 25 suất học bổng cho học sinh khó khăn học giỏi (mỗi suất 2 triệu đồng); Viettel tặng 10 suất học bổng tương tự, mỗi suất 1 triệu đồng.

Ông Lâm Hoàng Mẫu cho biết trước và trong Lễ Sene Dolta, đã có 18 đoàn của lãnh đạo TP Cần Thơ và các xã, phường đi thăm, tặng quà cho hơn 60 chùa Khmer với 13 trường dân tộc nội trú, Trường Bổ túc Văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ…